Приговор Андзору Кудаеву оставлен в силе вопреки заявлению о пытках

31 августа 2024, 18:54

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Кассационная инстация оставила в силе приговор жителю Кабардино-Балкарии Андзору Кудаеву, осужденному на шесть лет колонии по обвинению в пособничестве терроризму и хранении оружия. Доводы защиты о том, что Кудаев дал признательные показания под пытками, суд счел несостоятельными.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2022 года военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело предпринимателя из Кабардино-Балкарии Андзора Кудаева, обвиняемого в пособничестве терроризму (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Обвинительное заключение построено на признательных показаниях Кудаева, полученных под пытками, заявили правозащитники.

Согласно показаниям Кудаева, в сентябре 2015 года ему позвонил неизвестный и попросил приехать по адресу в Нальчике, чтобы замерить балкон в его квартире для реконструкции. Когда Кудаев приехал, во дворе дома его встретил парень, который представился Юрием Бицуевым. По версии обвинения, Бицуев дал Кудаеву тысячу рублей и попросил купить ему продукты, а Кудаев выполнил эту просьбу. После этого Бицуев оставил у него на временное хранение пистолет с патронами. Позднее Кудаев отказался от этих показаний, заявив, что дал их под пытками. Он сообщил, что оружие ему подбросили, а с Бицуевым он не знаком.

Верховный суд России 27 августа рассмотрел кассационную жалобу на приговор Андзору Кудаеву, вынесенный 14 апреля 2023 года, и апелляционное определение от 14 августа 2023 года, говорится в тексте кассационного определения, размещенного на сайте суда.

Кудаев был приговорен к шести годам колонии общего режима, апелляционная инстанция оставила приговор в силе. Защита указала, что виновность Кудаева не доказана, обвинение построено на предположениях, а приговор основан "на противоречивых и недопустимых доказательствах".

"Судом неверно оценены показания Кудаева о его невиновности, объяснения осуждённого о том, что признательные показания на предварительном следствии он дал под пытками со стороны должностных лиц правоохранительных органов, а уличающие его вещественные доказательства подброшены ему при осуществлении досмотра машины, проведённого с нарушениями уголовно-процессуального закона. Адвокат настаивает на том, что суды проигнорировали обстоятельства, свидетельствующие о применении к Кудаеву незаконных методов расследования уголовного дела", - говорится в документе.

Адвокат просила вернуть дело прокурору. Однако судебная коллегия сочла решения нижестоящих судов "законными, обоснованными и справедливыми", а доводы защиты "несостоятельными". "Приговор Южного окружного военного суда от 14 апреля 2023 г. и апелляционное определение апелляционного военного суда от 14 августа 2023 г. в отношении Кудаева Андзора Русланбековича оставить без изменения", - определила кассационная инстанция.

Напомним, 22 ноября 2015 года в ходе двух спецопераций в Нальчике были убиты 14 человек. Силовики заявили, что все убитые были членами местной ячейки "Исламского государства"*. Среди убитых был и Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

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