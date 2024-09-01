Азербайджанские силовики посчитали найденное в Карабахе оружие

01 сентября 2024, 05:32

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В Ханкенди и двух районах Карабаха силовики обнаружили и изъяли десятки автоматов, пулеметы, пистолеты и ружья, сообщило МВД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана регулярно сообщают о найденном в Карабахе оружии и боеприпасах. 18 августа МВД отчиталось о десятках автоматов и пистолетов, ружьях, гранатах и другом оружии, которые было найдено в Ханкенди и четырех районах Карабаха.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство внутренних дел Азербайджана отчиталось о количестве оружия и боеприпасов, которые были найдены за неделю в Карабахе, пишет 31 августа Oxu.az.

На территории Ханкенди силовики обнаружили и изъяли 20 автоматов, три пистолета, семь ружей, 22 гранаты, 16 запалов, шесть снарядов, шесть штык-ножей, 78 магазинов, 4 707 патронов различного калибра и другие боеприпасы. В Ходжалинском районе полицейские обнаружили три автомата, пулемет, пять магазинов, гранату, 655 патронов, а в Ходжавендском районе - два автомата, пулемет, ружье, гранатомет, 572 патрона и другие боеприпасы.

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