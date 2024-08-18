Азербайджанские силовики отчитались о найденном в Карабахе оружии

18 августа 2024, 05:14

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За неделю в Ханкенди и четырех районах Карабаха силовики нашли более десятка автоматов, пистолеты и ружья, гранаты и другое оружие, сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов и оружия в Карабахе. 13 июля МВД Азербайджана сообщило о найденных в Ханкенди (Степанакерте) автоматах, гранатах, винтовках и другом оружии.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство внутренних дел Азербайджана отчиталось о найденном за неделю в Карабахе оружии, сообщает 17 августа Oxu.az.

В Ханкенди силовики нашли восемь автоматов, два пистолета, восемь ружей, 29 гранат, 24 запала, два снаряда, 15 штык-ножей, 131 магазин, 3 480 патронов разного калибра и другие боеприпасы.

Оружие найдено и в ряде районов. В Кельбаджарском районе силовики нашли автомат, шесть гранат, штык-нож, четыре магазина, 417 патронов различного калибра, в Ходжалинском районе - автомат, пистолет, два ружья, три снаряда, гранату, магазин, 30 патронов, в Джебраильском районе - автомат, ружье, три магазина, 112 патронов, в Ходжавендском районе - два автомата, штык-нож, четыре магазина и 102 патрона.

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