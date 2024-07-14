МВД Азербайджана отчиталось о найденном в Ханкенди оружии

14 июля 2024, 05:36

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В Ханкенди за неделю азербайджанские полицейские нашли автоматы, гранаты, пистолеты, винтовки и другое оружие, сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. 30 июня они сообщили, что за неделю на территории Карабаха были найдены автоматы, пулеметы, гранаты, гранатометы и другое оружие.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

За неделю азербайджанские силовики обнаружили в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) значительные арсенал оружия и боеприпасов, пишет 13 июля Oxu.az.

По данным МВД Азербайджана, полицейские нашли девять автоматов, два пистолета, четыре винтовки, восемь гранат, семь запалов, семь штык-ножей, 28г магазинов и болен 600 патронов разного калибра, а также другие боеприпасы. Кроме того, отметило ведомство, в селе Бёюк Галадереси города Шуши были найдены пулемет, автомат, пистолет и винтовка, сообщает Haqqin.az.

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