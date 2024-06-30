Азербайджанские силовики отчитались о большом количестве найденного в Карабахе оружия

30 июня 2024, 01:41

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За неделю сотрудники МВД Азербайджана нашли в Ханкенди, Ходжалинском, Кельбаджарском и Лачынском районах автоматы, пулеметы, гранаты, гранатометы и другое оружие.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. 25 мая они сообщили о найденной системе ПВО с пусковыми установками и зенитными ракетами, а 8 июня - о большом количестве найденных автоматов, пулеметов, гранатометов и винтовок.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Азербайджанские силовики отчитались о найденном за неделю с 22 по 28 июня оружии в Ханкенди (армянское название - Степанакерт), Ходжалы, Кельбаджаре и Лачыне, пишет 29 июня Oxu.az.

По данным МВД Азербайджана, в Ханкенди было найдено 26 автоматом, три пулемета, пистолет, три винтовки, 27 гранат, два гранатомета, 4780 патронов различного калибра и других боеприпасах. В селе Венгли Кельбаджарского района силовики обнаружили автомат, семь магазинов и 255 патронов разного калибра, сообщает Haqqin.az.

В поселке Аскеран Ходжалинского района обнаружены четыре автомата, пистолет, гранатомет, 12 гранат, 10 магазинов и 278 патронов разного калибра, а в Лачынском районе - два автомата, пистолет, винтовка, 13 гранат и 270 патронов разного калибра.

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