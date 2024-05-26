Азербайджанские военные обнаружили в Карабахе систему ПВО

26 мая 2024, 03:16

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На оставленной армянскими военными боевой позиции в Карабахе найдена система ПВО с пусковыми установками и зенитными ракетами, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. 12 мая они сообщили о десятках единиц огнестрельного оружия и боеприпасах, которые были найдены за неделю.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство обороны Азербайджана сообщило 25 мая о найденной в Карабахе системе ПВО.

«Был проведен осмотр системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевой позиции вооруженных сил Армении, оставленных в Карабахском экономическом районе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

С территории военного объекта, обнаруженного в Ходжалинском районе, были изъяты пригодные к эксплуатации станция наведения ракет «1С32», входящая в состав зенитно-ракетного комплекса «2К11 Круг», несколько пусковых установок «2П24» с зенитными управляемыми ракетами «3М8», далее отмечено в пресс-релизе.

Военное ведомство опубликовало фото и видео обнаруженной боевой позиции с системой ПВО.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта азербайджанские военные нашли в лесистой местности Карабаха опорный пункт армянских военных, оснащенный танками и артиллерийскими установками.

20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

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