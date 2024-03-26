Обнаруженный в Карабахе танк. Стоп-кадр видео Минобороны Азербайджана от 26.03.24, https://t.me/Azerbaijan_MOD/21678

26 марта 2024, 22:15

Азербайджанские военные нашли в Карабахе артиллерийские установки

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Опорный пункт армянских военных, оснащенный танком и артиллерийскими установками, обнаружен в лесистой местности Карабаха, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

В ходе осмотра территории в Карабахе  был обнаружен "очередной  опорный пункт" армянских военных, "оставленный после антитеррористической операции, осуществленной азербайджанской армией" в сентябре 2023 года, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана. "С опорного пункта, расположенного в лесистой местности на территории Агдеринского района (армянское название - Мардакертский район, прим. «Кавказского узла»), с соблюдением мер безопасности были вывезены танк "Т-72Б", четыре артиллерийские установки "Д-20", три автомобиля "Урал" с артиллерийскими снарядами,  военный автомобиль марки "КамАЗ" и специальная техника», - говорится в пресс-релизе.

Военное ведомство отмечает, что огневые средства на опорном пункте были направлены на населенные пункты - "Суговушан и другие окрестные населенные пункты, расположенных в глубине от линии соприкосновения, образовавшейся после 10 ноября 2020 года". 

По данным Минобороны Азербайджана, после прекращения боевых действий в ноябре 2020 года армянская сторона "заминировала территории протяженностью до 480 километров вдоль  новой линии соприкосновения войск, оборудовала более 500 боевых позиций и укрепленных огневых точек и  350 огневых позиций для артиллерийских установок различных типов, средства разведки и наблюдения, а также сосредоточила военные силы, способные выполнять наступательные операции".

"Кавказский узел" также писал, что 20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

24 сентября 2023 года министерство отчиталось, что азербайджанские силовики обнаружили оружие и боеприпасы в зданиях и строениях компании, эксплуатирующей молибденовое месторождение "Демирли" (Кашен) в Карабахе.

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Примечание:

"Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника", "Азербайджанский солдат вернулся из Армении", "Политологи Армении назвали высокой вероятность нового военного конфликта с Азербайджаном".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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