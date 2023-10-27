Военные Азербайджана обнаружили в Карабахе предприятие по производству взрывных устройств

27 октября 2023, 11:33

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На обнаруженном военнослужащими предприятии кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства. Кроме того, также были обнаружены противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и "Фагот", заявило военное ведомство в Баку.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 октября Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

Во время осмотра территории в Карабахском регионе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства, сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана сегодня, 27 октября.

В мастерской было найдено значительное количество самодельных мин, которые можно транспортировать при помощи дронов, куски металла, а также другие взрывные устройства, изготовленные кустарными методами в целях совершения различных диверсий, говорится в пресс-релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".

В другом сообщении Минобороны Азербайджана отмечается, что "после локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, было установлено, что часть ракет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, обнаруженных при осмотре территории, была произведена в 2021 году".

Кроме того, говорится в релизе, "часть обнаруженных в регионе управляемых ракет противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Фагот" была закуплена Арменией непосредственно у производителя по контракту, заключенному в конце 2020 года, а часть - через третье государство и доставлена в Карабах".

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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