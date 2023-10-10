МИД России пояснил смену постов миротворцев адаптацией к новым условиям

10 октября 2023, 20:07

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Российские миротворцы свернули пост в Мартакертском районе, при этом выставлены 25 постов по охране изъятого в Нагорного Карабахе оружия, в том числе 14 совместно с азербайджанскими военными, сообщило Минобороны России. Миротворцы адаптируются к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона, пояснила представитель МИД России Мария Захарова.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября миротворцы отчитались о сворачивании наблюдательных постов в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, а 8 октября российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мартакертском районах.

Миротворцы в связи с оптимизацией наблюдательных постов свернули один пост в Мартакертском районе, говорится в информационном бюллетене о деятельности российских миротворцев. "Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения", - указано в бюллетене, опубликованном сегодня на сайте Минобороны России.

Днем ранее российский миротворческий контингент сообщил, что силами российского миротворческого контингента выставлены 25 сторожевых постов в зонах ответственности "Север" (7 постов) и "Юг" (18 постов), в том числе 14 - совместно с азербайджанской стороной. Миротворцы принимают участие в охране складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными вооруженными формированиями Нагорного Карабаха, указано в бюллютене от 9 октября.

Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона , заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.Она добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку, сообщило сегодня РИА "Новости".

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий регион покинули почти все жители.после проведенной 19-20 сентября Азербайджаном военной операции почти все жители покинули Нагорный Карабах, в котором, по разным данным, жило около 120 тысяч человек. К 7 октября в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. 2 октября миссия ООН заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян. Оригинал заявления ООН, в котором приводятся такие цифры, опубликован на "Кавказском узле".

В случае, если российский миротворческий контингент оставит Нагорный Карабах, он должен вернуться в Россию, заявил сегодня в интервью Общественному телеканалу премьер-министр Армении Никол Пашинян на вопрос о возможности дислокации миротворцев в Армении."Это миротворческие войска Российской Федерации в Нагорном Карабахе. Если они выйдут, то они должны вернуться в Россию", - процитировало его слова сегодня ТАСС.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев из Нагорного Карабаха.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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