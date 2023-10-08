Миротворцы свернули посты еще в двух районах Карабаха

08 октября 2023, 20:40

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Российский миротворческий контингент свернул посты в Мартунинском и в Мардакертском районах.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 октября стало известно, что миротворцы свернули наблюдательные посты в трех районах - в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском.

В течение суток в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов свернуты два наблюдательных поста в Мартунинском и в Мардакертском районах, сообщило сегодня Минобороны РФ в ежедневном бюллетене о деятельности миротворцев в зоне карабахского конфликта.

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано, говорится в сообщении.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Напомним, 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев из Нагорного Карабаха.

19-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий регион покинули почти все жители. К 1 октября в Армению прибыли 100 514 карабахских беженцев. Миссия ООН 2 октября заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" опубликована справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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