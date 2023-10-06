Миротворцы свернули наблюдательные посты в Карабахе

06 октября 2023, 08:48

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Российские миротворцы свернули наблюдательные посты на бывшей линии соприкосновения в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах и продолжили выполнять другие задачи в зоне карабахского конфликта, отчиталось Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с европейскими лидерами в Гранаде подписал декларацию о признании территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Нагорного Карабаха. Лидеры Евросоюза пообещали оказать поддержку Армении в связи с массовым прибытием беженцев из Нагорного Карабаха.

Завершено "свертывание временных наблюдательных постов" вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мартакертском и Шушинском районах, сообщило вечером 5 октября Минобороны России в ежедневном бюллетене о деятельности миротворцев в зоне карабахского конфликта.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

При этом под контролем миротворцев продолжается подсчет вооружения, военной техники, стрелкового оружия и боеприпасов на складах вооруженных формирований Нагорного Карабаха, отмечается в публикации на сайте Минобороны. "На 5 октября сдано: 84 единицы бронетехники, 121 единица автомобильной техники, 121 единица средств ПВО, 105 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, 1 единица БпЛА, более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 58,5 млн боеприпасов. Охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов организована совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами", - говорится в сообщении.

Сегодня ведомство заявило о продолжающемся "выполнении задач на территории Нагорного Карабаха". "Подразделениями материально-технического обеспечения российского миротворческого контингента организована выпечка хлеба, а также его адресная доставка местным жителям Карабаха", - говорится в публикации на сайте Минобороны.

Баку и Степанакерт заинтересованы в присутствии российских миротворцев в регионе как третьей силы, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением 2020 года, хотя их функции могут быть скорректированы, отметили они.

119-20 сентября Баку провел военную операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. 28 сентября президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования республики. После боевых действий регион покинули почти все жители. К 1 октября в Армению прибыли 100 514 карабахских беженцев. Миссия ООН 2 октября заявила, что в Карабахе остается от 50 до 1000 этнических армян.

Об обстановке в регионе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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