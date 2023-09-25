Российские аналитики оценили роль миротворцев в азербайджанском плане реинтеграции

25 сентября 2023, 22:35

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Баку и Степанакерт заинтересованы в присутствии российских миротворцев как третьей силы, полагают опрошенные "Кавказским узлом" российские аналитики. Присутствие миротворцев в регионе до 2025 года предусмотрено трехсторонним соглашением, хотя их функции могут быть скорректированы, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. Сегодня в карабахском городе Ходжалы состоялась вторая встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабаха, она была посвящена вопросам оказания медпомощи и формированию совместных азербайджано-армянских медицинских бригад, а также групп по доставке продуктовой помощи. О роли миротворцев в процессе реинтеграции заявил глава МИД России Сергей Лавров, который отметил, что присутствие миротворцев важно для ощущения безопасности карабахцев в ходе налаживания мирной жизни, кроме того, миротворцы помогают контактам между Степанакертом и Баку..

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Как таковой план реинтеграции ещё не представлен, отметил старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. "Пока идёт обсуждение инициатив, который высказал в публичном пространстве вице-премьер Азербайджана Мустафаев. Будет обсуждение в нескольких направлениях: социально-экономический пакет в отношении армян Карабаха, условия принятия жителей Карабаха в гражданство Азербайджана. Частично озвучены планы по амнистии людей, которые принимали участие в военных действиях против Азербайджана. Все эти вопросы будут прорабатываться. Это комплексная задача и в один момент план не может быть представлен и реализован", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении политического устройства предполагается так называемая "хорватская модель", отметил он. "Это создание муниципального управления для армян. Об этом причастные к плану люди говорят в публичном пространстве", - сказал Притчин.

Он указал, что "с азербайджанской стороны миротворцы не упоминаются". "Но, при этом, Азербайджан в своих заявлениях не требует от российских миротворцев покинуть территорию Азербайджана, даже после изменения статус-кво. Азербайджан формально не выходил из Трёхстороннего заявления. Согласно нему российские миротворцы ещё могут находиться в регионе до ноября 2025 года", - пояснил Притчин.

В целом никто не препятствует деятельности российских миротворцев, считает он. "Исключение - это трагический инцидент с гибелью миротворцев, расследование которого ведёт совместная комиссия. Под эгидой миротворцев в настоящее время завозится гуманитарная помощь. Под вопросом - насколько российские миротворцы будут вовлечены в разоружение. Всё-таки функциональные обязанности и возможности у них другие. Они в основном помогают гражданскому населению, содействуют тем, кто планирует выезд из Карабаха", - рассказал Притчин.

20 сентября стало известно о гибели миротворцев в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования и принес извинения президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью российскими миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии. Еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок, заявило ведомство. Случившееся будет иметь политические последствия для Азербайджана в будущем, уверен политолог Алексей Гуня.

По словам Притчина, с точки зрения присутствия внешних акторов в регионе, присутствие российских миротворцев более приемлемо и комфортнее для Азербайджана, чем идеи, которые звучат из Еревана, о необходимости миротворцев ООН.

Научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института экономики РАН Александр Караваев также подтвердил, что официально план реинтеграции не представлен."Трудно сказать, видели ли его вообще переговорщики с армянской стороны. А они, собственно адресаты этой программы. Пока что идут только предварительные переговоры. В любом случае, переговорщики первыми узнают о той дорожной карте, которая видим сформируется на днях", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, Азербайджану в настоящее время важно показать позитивную модель интеграции. "В Азербайджане заявляли, что ориентируются на соглашения, подписанные в Хорватии о статусе сербской общины после войны из-за распада Югославии в середине 1990-х годов. Для официальных властей Азербайджана важно показать с лучшей стороны и преодолевая армянофобию в обществе, создать в Карабахе и вокруг него ситуацию для интеграции, которая, конечно, не будет мгновенной. Процесс растянется на несколько лет. В том числе, как минимум на два года затянется процесс вхождения в полную юрисдикцию Азербайджана анклава", - считает Караваев.

Что касается пребывания российских миротворцев, то обе переговорные стороны не отрицают их необходимость, потому что вряд ли возможна реинтеграция, если не будет третьей стороны в лице миротворцев, которые могли бы выполнять и полицейские функции, отметил Караваев. "Сейчас задачи миротворцев логистические, сводятся к тому, чтобы сопровождать гуманитарные грузы со стороны официальных властей Азербайджана в Карабах. Так, уже доставлено больше 60 тонн топлива для котельных. Также миротворцы сопровождают переговорщиков. Другая задача — это обеспечить выход людей, которые приняли решение уехать из Карабаха в Армению. Число уезжающих уже не менее 3-4 тысяч. Реальное число населения - несколько десятков тысяч, хотя вряд ли их 120 тысяч, как говорят в Ханкенди, но и не 20 тысяч, как говорят в Баку. Видимо, часть уедет навсегда, некоторая часть уедет переждать. Но немало людей и останется. В первую очередь те, кто не принимал непосредственного участия в войнах", - рассказал Караваев.

По его словам, скорее всего, усилия будут направлены на то, чтобы миротворческая миссия стала миссией полицейской со стороны внешнего наблюдателя в лице России. "Миссия сохранится, но статус может перемениться. Она станет нести полицейские функции. Но под чьей эгидой - Минобороны России или другого ведомства это будет, пока не понятно", - отметил Караваев.

Он полагает, что нынешние карабахские политики и военные не получают гарантий безопасности. "Но, вероятно, если они не принимали участия в скандальных эпизодах или в активных военных действиях, то и они могут попасть под амнистию. Это должно быть прописано в «дорожной карте». Выдвинутся же среди карабахских армян представители среднего и малого бизнеса, чьи интересы не связаны напрямую с так называемым "карабахским кланом". Такие люди имеются в составе переговорщиков", - заключил Караваев.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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