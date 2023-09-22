Гибель миротворцев не отразилась на ситуации в Карабахе

22 сентября 2023, 20:11

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Смерть шести российских миротворцев не сказалась на ситуации в Нагорном Карабахе и на масштабе требований Баку, отметил военный эксперт Константин Сивков. Случившееся будет иметь политические последствия для Азербайджана в будущем, уверен политолог Алексей Гуня. Семьям погибших положены компенсации, отметили юристы.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования и принес извинения президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев, а также выразил готовность оказать помощь семьям погибших. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ. Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что машину с пятью российскими миротворцами по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии. Еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок.

19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Гибель российских миротворцев не повлияла на ход военной эскалации в Нагорном Карабахе, считает заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

"Все произошло очень быстро, за один день, можно сказать. И пока поступила информация о гибели миротворцев, пока она была официально подтверждена, боевые действия были прекращены, поскольку стороны пришли к согласию. Это не повлияло на интенсивность действий или масштаб требований Баку", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что касается политических последствий для Баку, то их, по его мнению, как таковых не будет. "Они принесли извинения, выразили готовность наказать виновных и оказать помощь семьям погибших миротворцев. Москва извинения приняла. Не думаю, что будут какие-то политические последствия для Баку", - отметил он.

Политические последствия неизбежны, уверен старший научный сотрудник Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гуня. "Да, гибель российских миротворцев будет иметь политические последствия для Азербайджана. Это будет неким политическим ресурсом России, который будет использован Москвой для решения в свою пользу каких-то важных вопросов по Карабаху, Кавказу и может чуть шире", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но гибель миротворцев, при этом, не оказала влияния на ситуацию в Карабахе. "По большому счету, это особо не повлияло на ход боевых действий. Это не стало поводом для снижения требований Баку. В этом плане гибель наших миротворцев ни на что не повлияла",- отметил он.

Статус миротворцев отличается от статуса участников боевых действий, считает юрист сообщества "Антипризыв" Артем Мугунянц. "Статус регулируется соглашением между Арменией, Азербайджаном и Россией о дислокации в Карабахе российских миротворцев. Соответственно их статус миротворцев подтверждён этим соглашением. Их статус с точки зрения социальных льгот, конечно, отличается от статуса участников СВО и боевых действий. Но у их семей есть социальные гарантии как и у участников боевых действий", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жизнь и здоровье миротворцев застрахованы, отмечает он. "Перед отправкой в зону службы жизнь и здоровье миротворцев обычно страхуются государством. Это обязательно. В этом случае семьи погибших миротворцев получат компенсацию от государства. Кроме этого, если я не ошибаюсь, то семьи погибших должны получить компенсации также от Армении и Азербайджана, поскольку миротворцы находятся в Карабахе по приглашению этих стран", - отметил Мугунянц.

Семьи погибших российских миротворцев должны получить около 8 миллионов рублей, отметил другой военный юрист на условиях анонимности. "Да, у миротворцев есть особый статус, а гарантии более-менее те же, что и у остальных военнослужащих по контракту. Согласно Федеральному закону от 23.06.1995 N 93-ФЗ "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», также как и другие военнослужащие, погибшие при исполнении обязанностей военной службы, страховая выплата более 3,1 млн рублей и 4,7 млн рублей единовременная выплата близким родственникам в равных долях. Итого около 7,8 миллионов рубле", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, статус миротворцев отличается от статуса участников военных действий. "Поэтому миротворцы не получат дополнительную выплату в 5 миллионов рублей, которая только для участников СВО", - сказал он.

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