21 сентября 2023, 13:27
Замкомандующего миротворцами погиб в Нагорном Карабахе
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При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ.
Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев.
Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах).
"В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе, капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента... Находился в расстрелянной машине... Добрая память... Вечный покой..." - цитирует сообщение клуба моряков "Коммерсант".
По данным клуба, погибший проживал в мурманском городе Гаджиево.
Напомним, 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня прошли переговоры представителей Степанакерта в Евлахе.
Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".
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Автор: "Кавказский узел"