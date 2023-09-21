Замкомандующего миротворцами погиб в Нагорном Карабахе

21 сентября 2023, 13:27

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При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев.

Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе погиб 20 сентября в результате обстрела в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах).

"В Армении погиб заместитель командующего подводными силами СФ по военно-политической работе, капитан 1 ранга Ковган Иван. Был откомандирован туда два месяца назад на должность замкомандующего миротворческого контингента... Находился в расстрелянной машине... Добрая память... Вечный покой..." - цитирует сообщение клуба моряков "Коммерсант".

По данным клуба, погибший проживал в мурманском городе Гаджиево.