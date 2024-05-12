Азербайджанские военные сообщили о найденном в Карабахе оружии

12 мая 2024, 04:30

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За неделю в районах Карабаха силовики нашли десятки единиц огнестрельного оружия и патроны, в том числе гранатомет, более сорока автоматов и пистолеты, сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 11 мая, что силовики нашли на территориях, которые по итогам боевых действий в сентябре 2023 года в Карабахе перешли под контроль Азербайджана, различное оружие и боеприпасы, пишет Oxu.az.

Так, по данным ведомства, в период с 4 по 10 мая в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) было найдено 38 автоматов, восемь пистолетов и 14 ружей. Кроме того, в рамках рейдов силовики обнаружили на территории города один гранатомет, 23 гранаты, более 21 тысячи патронов разного калибра и другие боеприпасы.

Также сообщается, что на территории Агдеринского района было найдено пять единиц автоматического оружия, 18 магазинов и 290 патронов различного калибра.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта азербайджанские военные нашли в лесистой местности Карабаха опорный пункт армянских военных, оснащенный танками и артиллерийскими установками.

20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

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