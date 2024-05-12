12 мая 2024, 04:30

Азербайджанские военные сообщили о найденном в Карабахе оружии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю в районах Карабаха силовики нашли десятки единиц огнестрельного оружия и патроны, в том числе гранатомет, более сорока автоматов и пистолеты, сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", власти Азербайджана периодически сообщают об обнаружении боеприпасов в Карабахе. В частности, 16 января Минобороны Азербайджана заявило, что военнослужащие обнаружили склад боеприпасов в Карабахском экономическом районе.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели "контртеррористической операции" и восстановлен суверенитет страны. Подробнее о событиях 19-20 сентября 2023 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Министерство внутренних дел Азербайджана сообщило 11 мая, что силовики нашли на территориях, которые по итогам боевых действий в сентябре 2023 года в Карабахе перешли под контроль Азербайджана, различное оружие и боеприпасы, пишет Oxu.az.

Так, по данным ведомства, в период с 4 по 10 мая в Ханкенди (армянское название - Степанакерт) было найдено 38 автоматов, восемь пистолетов и 14 ружей. Кроме того, в рамках рейдов силовики обнаружили на территории города один гранатомет, 23 гранаты, более 21 тысячи патронов разного калибра и другие боеприпасы.

Также сообщается, что на территории Агдеринского района было найдено пять единиц автоматического оружия, 18 магазинов и 290 патронов различного калибра.

"Кавказский узел" также писал, что 26 марта азербайджанские военные нашли в лесистой местности Карабаха опорный пункт армянских военных, оснащенный танками и артиллерийскими установками.

20 октября 2023 года оборонное ведомство Азербайджана сообщило об обнаружении в Карабахе складов с минами и самодельными взрывными устройствами. Ведомство заявило, что часть мин была произведена в Армении в 2021 году.

27 октября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило, что во время осмотра территории в Карабахе была обнаружена мастерская, где кустарными методами изготавливались самодельные взрывные устройства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан сообщил о перехвате армянского беспилотника", "Азербайджанский солдат вернулся из Армении", "Политологи Армении назвали высокой вероятность нового военного конфликта с Азербайджаном".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 мая 2024, 05:29

12 мая 2024, 03:31

12 мая 2024, 02:32

12 мая 2024, 01:33

12 мая 2024, 00:34

  • Три бойца из Володарского района убиты на Украине

    Ербалат Бершбаев, Бауржан Есенов и Тулеген Шамуратов убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Володарского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 316 бойцов из Астраханской области.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи