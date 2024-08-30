30 августа 2024, 13:40

Продлен арест сочинца Щуся по делу о фейках про армию

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Суд продлил до 26 февраля 2025 года арест сочинца Алексея Щуся, обвиняемого в распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", в апреле инженер из Сочи Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. 15 августа следователи ужесточили ему обвинение, и Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, был заключен под стражу. 29 августа стало известно, что дело поступило в суд.

Суд продлил арест Алексею Щусю до 26 февраля 2025 года, сообщает сегодня со ссылкой на его адвоката правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, дело Щуся было возбуждено по части 1 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей наказание от штрафа в 700 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Часть 2 этой статьи, на которую переквалифицировано обвинение, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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