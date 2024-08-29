Отец и адвокат Щуся сочли обвинение надуманным

29 августа 2024, 17:20

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Сочинский инженер Алексей Щусь удалил посты в соцсети, которые силовики сочли распространением фейков об армии, а оружие, в изготовлении которого он обвинен - модификация рогатки, рассказала адвокат. Алексей не признал вину, родные уверены в его невиновности, сообщил отец инженера.

Как писал "Кавказский узел", в апреле инженер из Сочи Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад. 16 августа следователи ужесточили обвинение инженеру из Сочи Алексею Щусю по делу о распространении фейков про армию. Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, заключен под стражу, сообщила адвокат.

Уголовное дело Алексея Щуся поступило в суд, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель канцелярии по уголовным делам Хостинского районного суда. "Дело поступило в Хостинский районный суд с утвержденным обвинительным заключением и было передано судье Максиму Старилову, который назначил дату его рассмотрения на 30 августа в 9 часов 45 минут", - рассказала представитель, добавив что делу присвоен номер № 1-417/24. Сам Алексей Щусь по словам сотрудницы, суда находится в СИЗО № 1 Краснодара, так как был заключен под стражу по решению суда до 9 сентября.

В суде подтвердили, что Щусь обвиняется статьям о фейках об армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ) и незаконном изготовлении метательного оружия (часть 4 статьи 233 УК РФ).

Отец Щуся сообщил, что его сын находится в СИЗО Краснодара. "Я приносил ему передачи в ИВС Сочи, но потом его отправили в Краснодар и добиться там свиданий не так и просто", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Василий Щусь.

Он считает обвинение надуманным. Василий Щусь рассказал что гордится своим сыном, потому что он "законопослушный и порядочный человек, прекрасный семьянин, муж, отец и сын, талантливый инженер".

"Моему сыну 46 лет. Он родился в Сочи, закончил школу № 9. Его супруга закончила школу № 11 в Сочи. После школы они стали встречаться и вместе поступили и закончили Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана. Специальность связана с созданием продукции для Минобороны. Сын продолжил обучение в аспирантуре. Сначала он работал на предприятии, а затем создал свою инженерную фирму. У моей невестки и сына 12 лет назад родилась прекрасная девочка. Она очень переживает случившееся с отцом. Вся наша семья очень переживает и мы очень надеемся, что Алексея отпустят и оправдают, потому что вмененные ему статьи не соответствуют тому что он совершил", - рассказал Василий Щусь.

Он так же подчеркнул, что его сын вину не признает. По его словам, следователь на стадии следствия предлагал Алексею закрыть дело, если тот согласиться заключить контракт и отправиться на специальную военную операцию. "Мой сын отказался от этого предложения", - рассказал Василий Щусь.

Он так же добавил, что в доме на Мацесте в одном из СНТ, где проживала семья его сына прошел обыск, был изъят компьютер и телефон. "Что именно они искали, не знаю", - отметил отец Алексея Щусь. Другие родственники Алексея Щусь отказались от комментариев, сославшись на оказываемое на них давление.

Адвокат ⁠Алексея Щуся, Мария Спасибухова, разъяснила, что ее подзащитному вменяются именно посты, не репосты. "Это фотографии и видео, взятые из интернета, с его комментариями во «ВКонтакте». Когда ему поступили претензии, то он все эти три поста, по которым его обвинили, удалил.

По ее словам, поводом для обвинения в дискредитации армии стади подписи к фото и видео, "представленные в форме дискредитирующего оценочного суждения, содержащие сведения о враждебной и преступной деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации с признаками фашизма и геноцида в рамках проведения ею специальной военной операции на Украине и стойкую неприязнь к главе государства, в связи с принятием им решения о проведении указанной специальной военной операции, и политическому режиму Российской Федерации", - уточнила претензии к ее подзащитному Мария Спасибухова.

Что касается "метательного оружия", то оно сделано по типу рогатки для выстрелов металлическими шариками за счет натяжения тетивы, подчеркнула адвокат. "Убить человека вряд ли возможно таким "орудием". Изготовил его он сам, это его личное инженерное изобретение, которым он гордился и хранил дома. Возможно, он изобрел его для целей самообороны. Алексей рассказал мне, что не предполагал, что это устройство могут признать метательным оружием. Во-первых, потому что он никогда и нигде его не применял и не думал применять. А во-вторых, с таким же успехом можно и рогатку признать метательным оружием", - рассказала адвокат Мария Спасибухова.

Претензий к содержанию в ИВС Сочи и в СИЗО № 1 Краснодара, у моего подзащитного до сегодняшнего дня не было. Единственно на что он жаловался, так это на транспортировку из Сочи в Краснодар. Пока его везли, было тяжко. Не давали ни есть, ни пить. Сегодня. 29 августа у меня запланирована встреча с моим подзащитным в СИЗО № 1 Краснодара", - рассказала Марина Спасибухова.

Напомним, статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Статья 207.3 УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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