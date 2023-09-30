Защита сочла жестким приговор кубанскому журналисту Ноздринову

30 сентября 2023, 02:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор 8,5 лет для кубанского журналиста Александра Ноздринова - достаточно жесткий, считает его адвокат Наталья Воливач. Она заявила, что приговор обязательно будет обжалован. Ноздринова осудили за его помощь другим людям, отметила его супруга Екатерина.

Как писал "Кавказский узел", журналист из Краснодарского края Александр Ноздринов обвинен по уголовному делу о распространении фейков об армии. Близкие журналиста связали преследование с его гражданской позицией и заявили о пристрастности суда, которому защита предоставила доказательства невиновности Ноздринова. 29 сентября Ноздринов был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, кроме того, суд запретил ему четыре года работать в СМИ.

Адвокат Александра Ноздринова Наталья Воливач заявила 29 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что приговор обязательно будет обжалован. «Мы уже предварительно говорили об этом с Александром. У нас есть срок в 15 дней для составления апелляции», - сказала она.

Адвокат назвала приговор хоть и стандартным для данной статьи, но достаточно жестким. «Статья подразумевает вилку от 5 до 10 лет лишения свободы, и давать 8,5 лет человеку с тремя детьми, из которых двое – несовершеннолетние, ранее не судимому, с положительной характеристикой – это достаточно жестко», - отметила она.

Как отметила жена Ноздринова Екатерина, ее не пустили на вынесение приговора. «Я пришла в суд в 14.30 (мск). Но пристав сразу предупредил, что не пустит в зал всех ранее удаленных, в том числе и меня. Со мной были люди, они начали возмущаться. Но в итоге в здание пустили, а в зал – нет. А в 17.00 (мск), когда привезли Саню, нас выгнали из здания. Так что я смогла его видеть только через окно», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ноздринова также рассказала о причинах преследования мужа. «Он занимался грузоперевозками, но постепенно втянулся, стал общественным активистом. Начались обращения по разным поводам – тем помочь, этим помочь. Потом, когда полиция его останавливала на дорогах, он их снимал на видео и выкладывал на своем канале в «YouTube» с комментарием, что они делают и говорят неправильно. И, наконец, к нему пришли сельчане с жалобой на то, что у них отнимают земельные участки. И перед арестом муж доискался, кому из чиновников ушли эти участки. По их же мнению, он влез, куда не надо и его арестовали», - отметила она.

В проекте "Поддержка политзаключенных. Мемориал" корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что Ноздринов продолжает считаться политзаключенным.

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Александра Ноздринова политзаключенным и потребовал освободить его 31 мая. Как пояснили правозащитники, Ноздринов включен в список политзаключенных, поскольку его обвиняют в распространении заведомо ложной информации про действия российской армии (статья 207.3 УК РФ), а эта статья противоречит Конституции России, ее международным обязательствам и базовым принципам права. Кроме того, правозащитники полагают, что еще одним мотивом преследования Ноздринова "стало желание краснодарских силовиков положить конец расследованиям блогера о их злоупотреблениях и отомстить ему за критику в Telegram-канале и на Youtube".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.