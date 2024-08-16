Сочинский инженер арестован по делу о фейках про армию

16 августа 2024, 12:00

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Следователи ужесточили обвинение инженеру из Сочи Алексею Щусю по делу о распространении фейков про армию. Щусь, находившийся под подпиской о невыезде, заключен под стражу.

Как писал "Кавказский узел", в апреле инженер из Сочи Алексей Щусь стал обвиняемым по уголовному делу о фейках про армию. Дело возбуждено из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад, Щусь находится под подпиской о невыезде, сообщила его адвокат Мария Спасибухова.

Дело Щуся было возбуждено по части 1 статьи 207.3 УК РФ, предусматривающей от штрафа в 700 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Часть 2 этой статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Следователи ужесточили обвинение сочинскому инженеру Алексею Щусю, 15 августа его отправили в СИЗО, сообщила адвокат Мария Спасибухова.

По ее словам, следствие посчитало, что Щусь не просто распространял фейки про российскую армию, а делал это по мотиву ненависти. Поэтому обвинение переквалифицировали на пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Инженеру также вменили незаконное изготовление оружия (часть 4 статьи 223 УК РФ), обвинение предъявлено в окончательной редакции.

Адвокат отметила, что меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому избрали до 9 сентября, информирует сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Напомним, статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Статья 207.3 УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил в апреле Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники.

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