12 июля 2024, 17:15

Житель Сочи обвинен в распространении фейков об армии

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Инженер из Сочи Алексей Щусь из-за репостов в соцсети, сделанных более двух лет назад, обвинен в распространении фейков об армии. Он находится под подпиской о невыезде, сообщила адвокат.

В Сочи против инженера Алексея Щуся возбудили уголовное дело по статье о распространении "фейков" про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ ) из-за репостов в соцсети "ВКонтакте", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо" (Медиапроект "ОВД-Инфо" признан иностранным агентом)" со ссылкой на адвоката Щуся Марию Спасибухову. 

Дело было возбуждено 23 апреля, репосты, которые вменяются в вину Щусю, были сделаны более двух лет назад. В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезеде, отметила адвокат. По ее словам, он несколько раз терял работу из-за несогласия с действиями российских властей.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля 2023 года стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани. В марте стало известно, что Сомряков лишен приобретенного гражданства России.

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Примечание:

"Юристы назвали конфискацию имущества за фейки об армии наказанием за инакомыслие", "Осужденный за фейки об армии краснодарец лишен гражданства России", "Житель Сочи арестован по делу о фейках об армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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