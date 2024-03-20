Осужденный за фейки об армии краснодарец лишен гражданства России

20 марта 2024, 00:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция направила осужденному на шесть лет за распространение фейков об армии жителю Краснодара Александру Сомрякову уведомление о прекращении гражданства России, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля 2023 года стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе, в сентябре того же года он был этапирован в колонию на Кубани.

7 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключённым Александра Сомрякова и потребовал освободить его. Весной 2022 года Сомряков - 36-летний электрик из Краснодара - написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники.

Александр Сомряков, осужденный по статье о распространении фейков об армии, лишен приобретенного гражданства России, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из уведомления, направленного Сомрякову из главного управления МВД России по Краснодарскому краю, решение о прекращении гражданства вынесено 12 февраля, уведомление об этом направлено ему 16 февраля. В тексте также отмечено, что Сомряков вправе обжаловать это решение в трехмесячный срок со дня выдачи уведомления, следует из документа, фотографию которого опубликовал Telegram-канал "Политзек инфо".

По его данным, лишение гражданства Сомрякова стало первый известным случаем, когда осужденного за распространение фейков об армии, лишили российского гражданства по новому закону от 28 апреля 2023 года.

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" президент России подписал 28 апреля в 2023 года. В нем, в частности, перечислены условия, при которых возможна потеря российского гражданства. Среди них - совершение "действий, создающих угрозу национальной безопасности" страны, а также распространение фейков об армии (статья 207.3 УК РФ) и дискредитация армии (статья 280.3 УК РФ), а всего в законе приведено свыше 60 статей Уголовного кодекса, в том числе связанных с ответственностью за экстремистскую или террористическую деятельность. Лишение гражданства в связи с совершением уголовного преступления коснется только тех, кто приобрел его (был признан гражданином России, принят в гражданство или получил его на основании международного договора). Два других основания приобретения гражданства — по рождению и в результате изменения госграницы страны, сообщило РБК 28 апреля 2023 года.

Напомним, по данным суда, Александр Сомряков в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, противоречащее официальной информации о действиях российской армии на Украине. В судебном заседании он признал вину частично.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.