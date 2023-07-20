Суд в Краснодаре отправил мужчину в колонию за "фейки" об армии

20 июля 2023, 13:07

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Первомайский районный суд Краснодара признал Александра Сомрякова виновным в дискредитации российской армии и приговорил к шести годам колонии общего режима. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор в силе.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Судом установлено, что Александр Сомряков в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение, противоречащее официальным российским источникам информации, о действиях ВС РФ на Украине. В судебном заседании он признал вину частично. По статье о публичном распространении ложной информации об использовании ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК России) Сомряков получил шесть лет колонии общего режима. Также на четыре года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с публикацией каких-либо сведений в сети Интернет, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Приговор был обжалован стороной защиты. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, изучив доводы апелляционной жалобы, оставила ее без удовлетворения, не найдя оснований для изменения приговора. Приговор вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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