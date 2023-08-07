Краснодарец Александр Сомряков. Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

07 августа 2023, 13:44

Осужденный за фейки об армии краснодарец признан политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключенным краснодарца Александра Сомрякова, осужденного на шесть лет колонии за публикации о действиях российских войск на Украине.

Как писал "Кавказский узел", суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным в распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

По данным суда, Александр Сомряков в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, противоречащее официальной информации о действиях российской армии на Украине. В судебном заседании он признал вину частично.

Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Александра Сомрякова политзаключённым, говорится в публикации, размещенной сегодня на сайте проекта. "Мы требуем немедленно освободить Александра Сомрякова и прекратить его уголовное преследование", - заявили правозащитники.

Весной 2022 года Сомряков - 36-летний электрик из Краснодара - написал на своей странице в соцсети два поста о действиях российских военных на Украине. "Впоследствии именно эти посты послужили поводом для возбуждения против Сомрякова уголовного дела по статье о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). 4 апреля 2023 года суд в Краснодаре приговорил Сомрякова к 6 годам колонии общего режима", - говорится в публикации.

Правозащитники сочли Сомрякова политзаключённым потому, что статья 207.3 УК РФ "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", утверждается в публикации.

"Право каждого человека беспрепятственно придерживаться мнений и свободно их выражать, а также право свободно искать, получать и распространять информацию и идеи является неотъемлемым. Очевидно, что ограничения свободы выражения мнения, установленные статьей 207.3 УК РФ, нельзя оправдать необходимостью достижения каких бы то ни было общественно полезных целей – речь идёт о проявлении цензуры", – заявил правозащитный проект.

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Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в дискредитации армии", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии", "Ставропольчанин обвинен в дискредитации военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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