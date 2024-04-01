Правозащитники признали политзаключенной Евгению Майбороду

01 апреля 2024, 17:58

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Пенсионерка из Шахт Евгения Майборода приговорена к заключению за свою пацифистскую позицию, ее преследование политически мотивированное и должно быть немедленно прекращено, заявил правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", 29 января стало известно, что суд в Шахтах приговорил 72-летнюю Евгению Майбороду к 5,5 года колонии, признав ее репосты в соцсети фейками про армию и призывами к экстремизму.

В апреле 2023 года стало известно, что в отношении 71-летней Евгении Майбороды из Шахт было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Суд при этом ранее ее признал виновной в распространении экстремистских материалов.

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Евгению Майбороду политзаключенной и потребовал немедленно освободить ее и прекратить уголовное преследование.

В сообщении на сайте центра указано, что статья о фейках о российской армии (статья 207.3 Уголовного кодекса России), по которой Майборода приговорена к пяти годам и шести месяцам заключения, противоречит как российской Конституции и международным обязательствам России, так и базовым принципам права. Так, согласно статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, "каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений, <…> имеет право на свободное выражение своего мнения", а ограничения этих прав должны быть обоснованы необходимость защиты "прав и репутации других лиц; охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения". Такие же гарантии содержатся и в статье 29 Конституции России.

"Сами по себе формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещёнными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными, подпадающими под действие этой нормы", - подчеркнули правозащитники, , отметив, что фактически нормы статьи 207.3 УК РФ позволяют преследовать за высказывание любого мнения о использовании Вооружённых сил России и деятельности её государственных органов за границей.

Статья о призывах к экстремизму "зачастую используются властью не для предотвращения общественно опасных последствий, а для наказания инакомыслящих и лишения их возможности выражать свою оппозиционную точку зрения". "При этом не рассматривается, побудило ли это высказывание кого-то к реальным действиям, были ли последствия, хотя именно это должно учитываться при рассмотрении уголовных дел по таким статьям и вынесении оправдательных или обвинительных приговоров", - говорится в сообщении.

Кроме того Майборода не раз привлекалась к ответственности за свою пацифистскую позицию. Так известно о штрафе в 40 тысяч рублей 23 декабря 2022 года за дискредитацию армии за публикации о соцсети. 22 марта 2023 года судья Шахтинского городского суда признала Евгению Майбороду виновной и арестовала на трое суток за демонстрацию нацистской символики (часть 1 статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ), а 30 марта того же года Майборода была арестована на четверо суток за распространение экстремистских материалов (статья 20.29 Кодекса России об административных правонарушениях).

Исходя из доступной информации об этих административных делах, а также на основе изучения страницы Евгении Майбороды можно утверждать, что она стала жертвой преследования за свою последовательную пацифистскую позицию. "Наказание в виде 5,5 лет лишения свободы несоразмерно содеянному — размещению постов, картинок и видеороликов в социальной сети", - отметили правозащитники.

"Независимый правозащитный проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал», согласно согласно международному руководству по определению понятия «политический заключённый», находит, что уголовное дело против Евгении Майбороды является политически мотивированным" , а лишение свободы было "применено к ней в нарушение права на свободу выражения, на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ и Международным пактом о гражданских и политических правах", резюмируется в сообщении.

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