Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.ру

29 января 2024, 13:08

Пенсионерка из Шахт приговорена к колонии по делу о фейках про армию

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Суд в Шахтах приговорил 72-летнюю Евгению Майбороду к 5,5 года колонии, признав ее репосты в соцсети фейками про армию и призывами к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2023 года стало известно, что в Шахтинский горсуд поступило дело 71-летней местной жительницы Евгении Майбороды, обвиненной по статьям о "фейках" про российскую армию и о призывах к экстремизму.

В апреле 2023 года стало известно, что на 71-летнюю Евгению Майбороду из Шахт было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Суд при этом ранее ее признал виновной в распространении экстремистских материалов.

Шахтинский горсуд приговорил 72-летнюю пенсионерку Евгению Майбороду к 5,5 года колонии за два репоста во «ВКонтакте», сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Женщину признали виновной по статьям о распространении «фейков» про армию по мотиву политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и призывам к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Гособвинитель запрашивал для нее шесть лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стал репост информации о числе погибших российских военных и эмоциональный видеоролик. Майборода признала вину (кроме мотива политической ненависти) и объяснила свою реакцию тем, что ее брат в Днепре оказался под завалами обрушенного из-за снарядов здания, говорится в публикации на сайте проекта.

На сайте Шахтинского горсуда имеется информация только об одном деле по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ. Имя подсудимого (подсудимой) в карточке дела не указано. Дело поступило в суд 12 сентября 2023 года, последнее указанное в карточке заседание датировано 25 января. "Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора", - говорится в карточке дела, обновленной 25 января.

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Примечание:

"Ростовчанин оштрафован за дискредитацию военных", "Приговор ростовчанину за граффити напомнил о советской практике карательной психиатрии", "Около 100 мобилизованных вернулись домой в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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