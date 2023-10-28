Дело о фейках про армию в отношении Евгении Майбороды дошло до суда

28 октября 2023, 07:32

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В суд города Шахты в Ростовской области поступили материалы дела в отношении 71-летней местной жительницы Евгении Майбороды, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно, что на 71-летнюю Евгению Майбороду из Шахт было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию. Суд при этом ранее ее признал виновной в распространении экстремистских материалов.

В Шахтинский городской суд поступило дело по статьям о "фейках" про российскую армию и о призывах к экстремизму в отношении Евгении Майбороды, передало 27 октября "ОВД Инфо"*.

В карточке дела на сайте суда имя обвиняемого не указано, однако в информации уточняется, что ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России" и часть 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к экстремизму".

Часть 2 статьи 207.3 УК РФ "Распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил России" предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 2 статьи 280 УК РФ "Публичные призывы к экстремизму" предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Комментариев от Евгении Майбороды или ее представителей не поступало.

В соцсети "ВКонтакте" зарегистрированы два аккаунта с именем "Евгения Майборода", указавших местом проживания город Шахты.

В одном из этих аккаунтов новых публикаций нет с 2017 года, в другом размещено множество публикаций пацифистского содержания, последняя из них датирована 8 марта текущего года. В публикациях и комментариях под ними нет сведений об административном преследовании и штрафе Евгении Майбороде.

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