Офицер с Кубани убит в зоне СВО

31 августа 2024, 10:12

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Старший лейтенант Станислав Банин убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 542 бойцов из Краснодарского края.

Как информировал "Кавказский узел", 29 августа стало известно, что на Украине убит Николай Белько из Щербиновского района. Он стал, по меньшей мере, 541-м бойцом из Краснодарского края, который был официально признан убитым в ходе специальной военной операции (СВО).

В зоне проведения СВО на Украине убит старший лейтенант Станислав Банин, он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 10 августа администрация школы №10 посёлка Анапского Кореновского района на странице учебного заведения в соцсети "ВКонтакте". В сообщении поясняется, что Банин являлся выпускником школы.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 542 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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