Генпрокуратура потребовала взыскать 5,7 миллиарда рублей с застройщиков земель бывшего совхоза в Сочи

01 сентября 2024, 03:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск с требованием взыскать с пяти бизнесменов 5,7 миллиарда рублей для возмещения ущерба от незаконного использования под жилую застройку земель бывшего совхоза "Чкаловский" в Сочи подала в городской суд Горячего Ключа Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Как информировал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что суд в Адлере удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству земли бывшего совхоза "Чкаловский", на которых на деньги дольщиков построены жилые комплексы. В марте стало известно, что более 10 ответчиков обжаловали решение суда.

Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась в городской суд Горячего Ключа с просьбой взыскать 5,7 миллиарда рублей с бизнесменов Вигена Саркисяна и Алексея Рыбакова, а также их родственников, информирует 30 августа "Газета.ру".

Указанные средства должны компенсировать ущерб от незаконного использования земель бывшего совхоза "Чкаловский", где были построены жилые комплексы. Предполагается, что 4,7 миллиарда рублей должны пойти в федеральный бюджет, еще один миллиард рублей - в городской бюджет для компенсации ущерба, нанесенного объектам охраны окружающей среды в ходе строительства, сообщают "Известия".

В иске Генпрокуратуры упоминаются жилые комплексы "Морская симфония", "Морская симфония-2", "Летний" и "Флора", а также активы застройщика "М-2 Девелопмент" - ЖК "Горячий", "Комфорт" и "Родина" в Горячем Ключе.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.