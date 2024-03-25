Спор о землях чайного хозяйства в Сочи продолжился в апелляции

25 марта 2024, 10:16

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Более 10 ответчиков обжаловали решение суда в Сочи, который ранее удовлетворил требование Генпрокуратуры вернуть в госсобственность земли бывшего совхоза "Чкаловский".

Как информировал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что суд в Адлере удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству земли бывшего совхоза "Чкаловский", на которых на деньги дольщиков построены жилые комплексы.

Более 10 ответчиков по делу о возврате государству земель бывшего совхоза "Чкаловский" подали апелляционные жалобы на решение суда, удовлетворившего иск Генпрокуратуры, сообщил 24 марта "Коммерсант".

Напомним, Генпрокуратура ранее обратилась в суд Адлера с двумя исками о признании недействительными прав физических и юридических лиц на землю. В двух исках около сотни ответчиков.

В первом иске речь о землях сельхозназначения совхоза "Чкаловский" в горном кластере Адлера по улице Ленина, 290, а во втором – о лечебно-оздоровительной местности в курортном городке "Адлер" по улице Ленина, 219. В исках указано, что и в первом и во втором случае земли, не предназначенные для застройки частной недвижимостью, застроены, а их площади распроданы.

Есть риск, что участники долевого строительства домов лишатся права на жилье после того, как земля вместе с домами, построенными на деньги дольщиков, перейдет в собственность государства, указал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Потапов, семья которого приобрела квартиру в ЖК "Морская симфония". "Останутся ли при таком раскладе покупатели жилья по "предварительным договорам" его собственниками в Сочи - вызывает вопросы", - сказал он.

На территории совхоза "Чкаловский", в ЖК "Курортный", строится около 250 домов высотой от пяти до семи этажей, рассказали ранее "Кавказскому узлу" местные жители. "После 10 лет интенсивной стройки прокуратура вдруг увидела, что вместо сельхозпродукции на территории бывшего совхоза Чкаловский растут дома", - сказала, в частности, местная жительница Виктория Верниченко.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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