Суд вернул государству застроенные жильем земельные участки в Сочи

22 января 2024, 19:14

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Суд в Адлере удовлетворил иск Генпрокуратуры, потребовавшей вернуть государству земли бывшего совхоза «Чкаловский», на которых на деньги дольщиков построены жилые комплексы.

Как писал "Кавказский узел", Генпрокуратура обратилась в суд Адлера с двумя исками о признании недействительными прав физических и юридических лиц на землю. В двух исках около сотни ответчиков.

В первом иске речь шла о землях сельхозназначения совхоза Чкаловский в горном кластере Адлера по улице Ленина, 290, а во втором - о лечебно-оздоровительной местности в курортном городке "Адлер" по улице Ленина, 219. И в первом и во втором случае земли, не предназначенные для застройки частной недвижимостью, застроены, а их площади распроданы, указано в исках "о признании прав застройщиков на землю недействительными и передаче этой земли назад в собственность РФ". Второй иск прокуратуры суд удовлетворил в конце декабря 2023 года, но 12 января судья Адлерского суда решил провести вторично суд об изъятии земель курортного городка "Адлер" для вынесения дополнительного решения.

Адлерский райсуд удовлетворил исковое требование представителя Генпрокуратуры об аннулировании договоров аренды на участки бывшего совхоза «Чкаловский» и возвращении их государству, сообщает сегодня Sochi1.ru.

Речь в иске шла о 633 гектарах. В иске 59 ответчиков: физические и юридические лица, а также администрация Сочи и Росимущество. Суд отметил, что решение не вступило в законную силу и у ответчиков есть право на апелляцию, пишет издание.

Напомним, согласно иску Генпрокуратуры, на особо ценных сельскохозяйственных землях совхоза Чкаловский, предоставленных АО "Агрофирма "Кудепста", возведены жилые комплексы "Курортный", "Морская симфония", "Морская симфония-2", "Летний", "Флора", "Касабланка".

Есть риск, что участники долевого строительства домов лишатся права на жилье после того, как земля вместе с домами, построенными на деньги дольщиков, перейдет в собственность государства, указал ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Потапов, семья которого приобрела квартиру в ЖК "Морская симфония". "Останутся ли при таком раскладе покупатели жилья по «предварительным договорам» его собственниками в Сочи - вызывает вопросы", - сказал он.

На территории совхоза "Чкаловский", в ЖК "Курортный", строится около 250 домов высотой от пяти до семи этажей, рассказали ранее "Кавказскому узлу" местные жители. "После 10 лет интенсивной стройки прокуратура вдруг увидела, что вместо сельхозпродукции на территории бывшего совхоза Чкаловский растут дома", - сказала, в частности, местная жительница Виктория Верниченко.

Напомним, разрешение на строительство жилого квартала "Курортный" было выдано в марте 2014 года. Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено постановлением мэра из-за нарушений градостроительных норм и правил земляных и строительных работ. Плановая проверка в 2015 году показала нарушение этажности: на участке находились шесть объектов высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок. На объекты был наложен арест, при этом застройщику запретили регистрировать на участке объекты. В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням.

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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