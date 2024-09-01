Аналитики усомнились в вероятности смены губернаторов в регионах ЮФО и СКФО

01 сентября 2024, 04:38

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Федеральный центр не заинтересован сейчас в смене губернаторов в регионах ЮФО и СКФО, где в сентябре пройдут выборы, предпочитая ставить на уже проверенные кадры, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

7 и 8 сентября в 39 муниципалитетах Кубани пройдет голосование на выборах поселковых и районных депутатов, глав сельских и городских поселений. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Сохранение глав регионов - предсказуемое решение, заявил 31 августа корреспонденту "Кавказского узла" политобозреватель, редактор «ФедералПресс» по регионам ЮФО, СКФО и новым регионам России Андрей Гусий.

Сохранение глав регионов – большой показатель того, что требования Кремля к губернаторам остаются прежними

«Какого-либо смысла менять их нет, они, пусть и с переменным успехом, выполняют поставленные Кремлем задачи. Поддержка спецоперации стоит в KPI глав, но при этом добавляются новые тезисы о трудоустройстве возвращающихся из зоны СВО, а также масштабной работы по созданию для военных условий после окончания конфликта. При том этот пункт все ярче проглядывается в повестке, что говорит об оценке происходящего в зоне спецоперации. Сохранение глав регионов – большой показатель того, что требования Кремля к губернаторам остаются прежними, что и до спецоперации. Регионы должны развиваться по многим направлениям и останавливать этот процесс нельзя», - заявил он.

Политолог Александр Кынев обратил внимание на то, что в России в последние годы вообще достаточно редко меняют губернаторов. «Последняя массовая замена была в 2017-2019 годах. Потом были ковид, спецоперация - явно не время для кадровых экспериментов. Лучше работать с проверенными кадрами, чем экспериментировать с непонятным результатом», - заметил он.

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также отметил, что, по мнению федерального центра, «ситуация сложная, поэтому зачем менять шило на мыло».

У значительной части партий нет в активе политических тяжеловесов, на которых бы могли обратить внимание в Кремле и, одновременно, сами жители

Говоря о собственно выборах, Гусий заявил, что на региональных выборах уже очень давно не было реальной конкуренции. «Это, к слову, большой показатель, что у значительной части партий нет в активе политических тяжеловесов, на которых бы могли обратить внимание в Кремле и, одновременно, сами жители. Партийный кризис признают многие эксперты - и давно», - подчеркнул эксперт.

Если же, по его словам, говорить об административном ресурсе, то он, скорее, нужен для обеспечения явки. Какой-либо конкуренции на выборах нет, рейтинги узнаваемости некоторых оппонентов нулевые. Поэтому действующие главы победят и сами, но вопрос - с какой явкой.

Кынев, в свою очередь, обратил внимание на то, что выборы губернаторов в регионах ЮФО и СКФО в основном носят непрямой характер – главу края или республики избирают депутаты регионального парламента, выборы в который раз становятся «реализацией закулисных договоренностей», поэтому граждане при всем желании не могут провести на этих выборах протестное голосование.

Минченко также отметил, что выборы губернаторов носят непрямой характер, рядовые избиратели отрезаны от потенциального воздействия на эти выборы.

Коснувшись ситуации с отдельными главами регионов. Андрей Гусий отметил, что глава Калмыкии Бату Хасиков "имел проблемы в регионе, однако было потрачено пару лет на построение политической системы". "И вот уже года полтора-два как Калмыкия - один из самых спокойных регионов ЮФО. Кризис за поставленное время преодолен, не без помощи Кремля, но все же после стабилизации обстановки в нацреспублике какие-либо ротации пока излишни. Интересно смотрится ситуация вокруг главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на фоне ареста его брата по подозрению в хищении двух миллиардов рублей. Да, сейчас де-юре вина не доказана. Но что будет, если он будет осужден? Как может быть человек главой республики при осужденном брате?» - задается он вопросом.

24 мая стало известно, что суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. 28 мая Кремль сообщил о встрече Калиматова и Путина. Арест брата пошатнул довольно прочное положение действующего главы Ингушетии, но сообщение о встрече с Путиным выглядит поддержкой Кремля, отметили 30 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они заявили, что на этой встрече было принято решение о дальнейшей политической карьере Калиматова.

По слова Александра Кынева, главам регионов удалось добиться стабильности, даже в Ингушетии, где изначально было «довольно нестабильно»,

Евгений Минченко, в свою очередь, отметил, что у ставропольского губернатора Владимира Владимирова «хороший глава внутриполитического отдела администрации». Что касается главы КБР Казбека Кокова, то его позицию эксперт оценил как «комфортную», учитывая то, что тот несколько лет проработал в Администрации президента РФ.

Бату Хасиков же, по его словам, действительно недружелюбно встреченный в Калмыкии, по оценкам эксперта, смог полностью перестроить систему управления и добиться популярности в регионе. Что касается главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. то здесь, как заявил Минченко, сохранению на посту будет способствовать принцип «коней на переправе не меняем».

Говоря об использовании главами регионов встреч с президентом и его заявлений о поддержке как элемента поднятия рейтинга, Гусий заявил: «Проблема отсутствия публичных заявлений о поддержке со стороны Владимира Путина интересна в части оценки. Но не самых выборов, а перестроения системы после отнесения новых регионов России к тому или иному федеральному округу. Инсайдеры говорят о том, что некоторые из избранных в текущем году губернаторов будут переброшены на другие должности. Может быть, поэтому по некоторым и не было традиционных слов от президента».

Кынев, со своей стороны, счел, что подобные встречи и заявления не играют особой роли, поскольку главы регионов все равно будут переизбраны ввиду отсутствия у федерального центра желания менять губернаторов.

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