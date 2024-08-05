05 августа 2024, 11:22
Осенние выборы-2024 на Юге России
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В сентябре 2024 года в Российской Федерации пройдут выборы различного уровня, включая довыборы в Госдуму, выборы глав регионов, депутатов заксобраний и выборы на муниципальном уровне. “Кавказский узел” собрал информацию об избирательных кампаниях на Юге России.
Астраханская область
В Астраханской области 6, 7 и 8 сентября 2024 года пройдут выборы губернатора, довыборы в облдуму, выборы депутатов местного самоуправления и глав 27 муниципальных образований 1.
На должность губернатора Астраханской области избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом действующего главу региона Игоря Бабушкина, он выдвинут от "Единой России". В 2019 году Игорь Бабушкин набрал 75,3% голосов. Другие кандидаты: Виталий Бахилин - от партии "Новые люди", Сергей Севастьянов - от КПРФ, Владимир Сухарев - от партии "Родина" и Тимофей Щербаков - от ЛДПР 2.
Волгоградская область
Выборы губернатора Волгоградской области пройдут с 6 по 8 сентября.
В качестве кандидатов зарегистрированы Алексей Васютенко от партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Алексей Кононенко от ЛДПР, Андрей Бочаров от "Единой России", Евгений Кареликов от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" и Олег Дмитриев - от КПРФ 3.
Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики указали, что исход выборов губернатора Волгоградской области предопределен, поскольку кандидаты, зарегистрированные наряду с действующим главой области Андреем Бочаровым, выполняют роль статистов и не ведут агитационную кампанию.
Также в сентябре пройдут выборы в Волгоградскую областную думу. В думе 38 мест, которые распределяются по смешанной системе - 19 пропорциональные и 19 мажоритарные. В области пройдут выборы Советов депутатов 29 муниципальных районов и трех городских округов 4.
В 2024 году в Волгоградской области на выборах губернатора и совмещеннных голосованиях предусмотрено дистанционное электронное голосование (ДЭГ) 5.
Ростовская область
В Ростовской области 8 сентября 2024 года пройдут дополнительные выборы в Государственную думу по одномандатным округам. Виталий Кушнарев, депутат Государственной думы VIII созыва от партии «Единая Россия», сложил полномочия депутата Госдумы в связи с уходом на пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области 6.
На место в Госдуме претендуют Виктория Абрамченко от “Единой России”, Дмитрий Величко от партии “Новые люди”, Александр Ефимов – от партии “Яблоко”, Роман Климов – от ЛДПР, Наталья Оськина – от КПРФ и Максим Федоров – от “Справедливой России - За правду” 7.
Также пройдут выборы депутатов городских дум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов 8.
Кабардино-Балкария
В региональном парламенте Кабардино-Балкарии 70 мест распределяются пропорционально по партийным спискам. 8 сентября 2024 года в выборах будут участвовать представители шести партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду" и "Зеленые". В действующем парламенте Кабардино-Балкарии представлены пять партий. По итогам выборов в 2019 году в парламент прошли "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", партия "Зеленые" и ЛДПР 9.
Карачаево-Черкесия
В республике 8 сентября 2024 года пройдут выборы в местный парламент - Народное Собрание. Выборы проходят по пропорциональной системе распределения 50 мандатов. По итогам последней избирательной кампании в региональном парламенте представлены шесть политических партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России", ЛДПР и "Гражданская платформа" 10.
Северная Осетия-Алания
В республике 7 и 8 сентября 2024 года пройдут выборы в Собрания представителей Владикавказа и Беслана.
Во Владикавказе выборы проходят по смешанной системе. Из 32 мандатов 16 отойдут кандидатам от партий пропорционально результатам, и 16 - избранным по одномандатным округам. в выборах принимают участие шесть партий: ЛДПР, «Родина», "Единая Россия", КПРФ,”Новые люди” и “Справедливая россия - За правду” 11.
20 мандатов Собрания представителей Беслана распределяются пропорционально результатам партий на выборах. В действующем Собрании - представители четырех партий - “Единой России”, КПРФ, “Патриоты России” и “Справедливой России” 12.
Также в республике пройдут выборы в местные органы самоуправления 14 муниципальных образований.
Калмыкия
В Калмыкии 8 сентября 2024 года пройдут выборы главы республике. Действующий глава Бату Хасиков, назначенный Путиным исполняющим обязанности, был избран в 2019 году с результатом 82,57%. На выборах 2024 года на пост главы республики претендуют четыре кандидата: от “Единой России” – Бату Хасиков, Михаил Намруев – от КПРФ, Юрий Хрущев — от ЛДПР, Айса Баянова от партии «Новые люди” 13.
Также в Калмыкии пройдут выборы в городское Собрание Элисты. 25 мест будут распределены по смешанной системе: 18 - по партийным спискам и 7 - по одномандатникам. В выборах участвуют семь партий: "Единая Россия", ЛДПР, партия “Зеленых”, “Российская партия пенсионеров за социальную справедливость”, “Новые люди”, КПРФ, “Российская партия свободы и справедливости”.
Назначение глав регионов через голосование в парламенте
Двух глав республик, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, выберут депутаты региональных парламентов. Голосование по вопросу избрания главы Ингушетии пройдет 8 сентября, по вопросу избрания главы Кабардино-Балкарии - не позднее 23 октября.
Глав регионов избирает парламент из трех представленных президентом России кандидатур 14. Генеральный совет партии "Единая Россия" предложил Владимиру Путину кандидатуры действующих глав: Махмуда-Али Калиматова 15 и Казбека Кокова 16 на посты глав Ингушетии и Кабардино-Балкарии.
Примечания
- http://www.astrakhan.vybory.izbirkom.ru/region/astrakhan
- https://t.me/Izbirkom30/4649
- https://t.me/izbirkom34/404
- http://www.volgograd.izbirkom.ru/planiruemye-vybory/2024.php
- https://vybory.gov.ru/#where
- Депутаты Алексеенко и Кушнарев сложили полномочия // Парламентская газета, 28.05.2024.
- http://www.rostov.izbirkom.ru/news/15497/
- http://www.rostov.izbirkom.ru/news/15505/
- Выборы в парламент Кабардино-Балкарии седьмого созыва назначили на 8 сентября // ТАСС, 06.06.2024.
- Выборы в парламент Карачаево-Черкесии седьмого созыва назначили на 8 сентября // ТАСС, 31.05.2024.
- http://www.n-osset-alania.izbirkom.ru/news/5920/
- https://www.beslan.ru/index.php/sobranie_cat_sltd/deputaty_sobraniya_predstavitelej_beslanskogo_gorodskogo_poseleniya
- http://www.kalmyk.izbirkom.ru/docs/5709/
- В Ингушетии назначили дату выборов главы региона // РИА “Новости”, 06.06.2024.
- https://pravitelstvori.ru/news/detail.php?ID=39248
- https://er.ru/activity/news/glava-kabardino-balkarskoj-respubliki-kazbek-kokov-vozglavil-spisok-edinoj-rossii-na-vyborah-v-respublikanskij-parlament