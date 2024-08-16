Сбор подписей в поддержку Хазбиева подчеркнул недовольство назначением главы Ингушетии

16 августа 2024, 08:35

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Активист Магомед Хазбиев выдвинул свою канидатуру на выборы главы Ингушетии, в его поддержку собрано около 20 тысяч подписей. Главы республики, фактически назначаемые Кремлем, не решают проблемы людей, указали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", на 8 сентября назначены выборы главы Ингушетии. В июне действующий глава республики Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении баллотироваться на пост на второй срок. 15 августа Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы Ингушетии: Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева.

В сентябре 2024 года в России пройдут довыборы в Госдуму, выборы глав регионов, депутатов заксобраний и выборы на муниципальном уровне, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на Юге России".

Магомед Хазбиев внес свою кандидатуру на пост главы республики, подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы министерства по внешним связям, политике, печати и информации республики. Он отметил, что все депутаты Народного собрания в летних отпусках, а больше об этих выборах ничего не знает. «Позвоните в начале сентября», - сказал он.

14 июля ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" заявило о выдвижении кандидатуры Магомеда Хазбиева на пост главы Ингушетии и объявило сбор подписей в его поддержку. Как пояснил представитель оргкомитета отделения партии Руслан Албаков-Мяршхи, уже собрано около 20 тысяч подписей, в оргкомитете рассчитывают собрать "хотя бы 60 тысяч", сообщила 19 июля "Фортанга". Собранные подписи планируется направить в администрацию президента России, поскольку в Ингушетии нет прямых выборов главы республики, и список кандидатов утверждается президентом, а не ЦИК, говорится в публикации.

Магомед Хазбиев собирается принять участие в выборах главы Ингушетии как самовыдвиженец, а не как представитель политической партии, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" председатель реготделения партии «Гражданская инициатива» Ваха Картоев, который не входит в инициативную группу по выдвижению Хазбиева.

"Оцениваю этот шаг [Хазбиева] как первую попытку к тому, чтобы добиться свободных выборов руководителя региона. Быть первым всегда сложно. Самовыдвиженцам, таким, как Магомед, необходимо собрать в свою поддержку от 0,5% до 2% подписей избирателей. Пока что собрано чуть более 20 тысяч. Это мало", - сказал Картоев.

Он подчеркнул, что, если к нему обратятся из штаба Магомеда Хазбиева, то он готов поставить свою подпись в подписном листе. «Каждый житель может поставить подпись и помочь членам инициативной группы собирать подписи», - сказал Ваха Картоев.

Надежды на то, что всё будет проходить по справедливости, у меня лично мало

По его мнению, Магомеду Хазбиеву "предстоит преодолеть немало препятствий", чтобы попасть в список, который будет предложен президенту для утверждения кандидатов. «Надежды на то, что всё будет проходить по справедливости, у меня лично мало. И тем не менее, я считаю, что на всех выборах должна быть здоровая конкуренция, нужен диалог, понимание и честность, а не желание любыми путями убрать с дороги конкурента», - сказал он.

Выборов в Ингушетии нет, а есть назначенцы, которые отчитываются перед кураторами, убежден ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. «Таким назначенцем, который готов был выполнять все, что требовал Кремль, даже в ущерб своему народу, был генерал Юнус-Бек Евкуров. Об этом говорит сказанная им фраза в то время, когда ингушский парламент проголосовал против прямых выборов в республике. Тогда глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что «регионы будут готовы к прямым выборам своих руководителей через 10-20 лет, а пока эта процедура далека от идеалов демократии и может "разложить общество"», - сказал Магомед Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

Есть в республике люди, которые не согласны с властью

Он отметил, что хорошо знает Магомеда Хазбиева и считает правильным его решение идти самовыдвиженцем на выборы главы региона. "Это непростое решение, и оно тем более ценно, что Магомед первым разрушил завесу тишины, молчания, недоговорок и опасений, которой была окутана республика после задержаний, арестов, судов над совершенно невинными людьми. Если бы я был в это время в республике, я бы поддержал Хазбиева. Поэтому я рад, что он ввязался в эту борьбу. Как это будет происходить, я не знаю, но он на собственном примере показывает, что есть в республике люди, которые не согласны с властью и имеют смелость высказать свою точку зрения", - сказал правозащитник.

По словам Муцольгова, у него не было сомнения в том, что "Калиматова переназначат". "Большая доля сомнения появилась, когда [в мае 2024 года] арестовали его брата. Однако, видно, Махмуд-Али Калиматов успешно руководит регионом, народ не бедствует, проблемы худо-бедно решаются. Да и не то время, чтобы будоражить народ всякими там прямыми выборами", - сказал он.

Закон, наделяющий региональные парламенты правом выбирать губернатора вместо прямого голосования жителей, был принят с учетом ситуации на Северном Кавказе, предположил Муцольгов. "Мне кажется, что эта мера специально предусматривалась для этнически неоднородных республик юга России, отказ от прямых выборов нужен властям, в первую очередь, для сохранения баланса сил на Северном Кавказе. Из центра поступило указание отказаться от прямых выборов, что и было выполнено, что называется, «под козырек». Единственный представитель региональной власти Рамзан Кадыров отказался выполнять приказ сверху, но он, в отличие от своих коллег по Южному округу, на особом положении, в его республике сохраняется баланс сил", - пояснил правозащитник.

В 2013 году в федеральное законодательство были внесены изменения, согласно которым региональным парламентам было дано право самостоятельно определять форму проведения выборов — прямое голосование избирателей или избрание депутатами. В десяти регионах, в том числе и в Ингушетии, с тех пор проходят так называемые непрямые выборы: их глав избирают местные парламенты. При этом парламент Чечни не стал отказываться от прямых выборов, а в Ингушетии в марте 2013 года прошел внеочередной съезд народа Ингушетии, который должен был принять решение об отказе от прямых выборов главы региона, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» на условиях анонимности чиновница Мадина, которая в то время курировала СМИ республики.

Было понятно, что в этом небольшом полутемном актовом зале собрались в основном сторонники Евкурова, которые засвистывали, закрикивали любого

Внеочередной съезд народа Ингушетии проходил в Доме культуры станицы Нестеровской, при этом руководство республики запретило анонсировать его по телевидению и в электронных СМИ, рассказала она. "Два дня шла работа съезда. Выступил Евкуров, обозначил тему. Кто-то пытался высказать свою точку зрения, отличную от сказанного Евкуровым. Но выступавшего криками, оскорбительными выпадами заставили замолчать. Не дали нормально выступить даже экс-президенту Ингушетии Руслану Аушеву. Было понятно, что в этом небольшом полутемном актовом зале собрались в основном сторонники Евкурова, которые засвистывали, закрикивали любого, кто пытался доказать, к чему приведет отказ от прямых голосований", - рассказала Мадина.

Она отметила, что на съезде подавляющим большинством голосов было принято решение об отказе от прямых выборов. «А в мае этого (2013) года депутаты Народного собрания приняли поправки в законопроект о выборах главы республики, согласно которым руководитель региона будет избираться республиканским парламентом. Документ принимался сразу во втором и третьем чтениях. За принятие поправок проголосовали 23 депутата, против – один. С тех пор глава республики избирается парламентом", - сказала она.

Люди не принимают участия в делах республики, потому что власть живет отдельно

Жители Ингушетии "не видят ничего хорошего" от того, что не имеют права выбирать себе лидера, поскольку руководителя региона назначает Кремль, считает общественный деятель Руслан Албаков. "За пять лет правления Калиматова так и не решены проблемы ЖКХ: водоснабжение, электричество, ливневка, экология, свалки мусора. А еще некачественное строительство, смертность младенцев, отсутствие лекарственных препаратов в больницах, коррупция. Это малая толика того, с чем мы, жители республики, сталкиваемся ежедневно… Народ отстранен от решения каких-либо вопросов, люди не принимают участия в делах республики, потому что власть живет отдельно, ей чужды проблемы народа", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал житель Ингушетии Ислам Картоев. "Нас никто не спрашивал, когда назначили главой республики Юнус-Бека Евкурова, неожиданностью для жителей республики было появление в кресле главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. А уж члены правительства менялись, как в калейдоскопе. Порой такие личности со всех концов многострадальной России занимали министерские кресла, что оторопь брала… И незачем им голову ломать, как решить проблему с водоснабжением или с вопросами экологии", - поделился мнением Картоев с корреспондентом "Кавказского узла".

Здесь не безвольное стадо, а люди, которых давно достали назначенцы

Мужчина поддерживает выдвижение независимого кандидата Магомеда Хазбиева, поскольку уверен, что "система назначения" губернатора "полностью провалилась" в Ингушетии. "Любой из граждан может внести свою лепту, оставив свои данные на подписном листе хотя бы для демонстрации, что выборы здесь востребованны и нужны народу, что здесь не безвольное стадо, а люди, которых давно достали назначенцы… Мы выберем себе такого, который, даже когда его переизберут, должен будет держать ответ за несделанное перед родственниками, друзьями, земляками. Только верните нам право выбирать самим", - сказал Ислам Картоев.

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