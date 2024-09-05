На места в парламенте Карачаево-Черкесии претендуют более 300 кандидатов

05 сентября 2024, 09:56

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Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии зарегистрировала для участия в выборах депутатов в парламент республики 318 кандидатов от пяти партий и 60 самовыдвиженцев. От выборов в Карачаево-Черксии интриги ожидать не стоит, поскольку все политические изменения в республике происходят с санкции ее руководства, отметил журналист Ильяс Богатырёв.

Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии зарегистрировала списки кандидатов в депутаты парламента республики, выдвинутые реготделениями партий. Выборы пройдут 6-8 сентября.

Зарегистрированы 318 кандидатов от "Единой России", "КПРФ", "ЛДПР", "Справедливой России – Патриоты – За правду" и "Гражданской платформы". На 50 депутатских мандатов претендуют 318 кандидатов от пяти политических партий, информировала газета "Карачай".

Помимо кандидатов от партий, зарегистрированы 60 кандидатур самовыдвиженцев, партийные списки включают участников военной операции на Украине, сказано в сообщении.

В избирательной кампании в Карачаево-Черкесии нет интриги, заявил журналист Ильяс Богатырёв. "Региональные власти выстроили свои полномочия таким образом, что совсем уж независимых и новых кандидатов в этих выборах быть не может", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Карачаево-Черкесии ни один закон не может быть принят без согласования с руководством республики, отметил аналитик. "Конечно, возможны дискуссии и компромиссы, но в целом дела обстоят именно так", – указал Богатырёв.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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