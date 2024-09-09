Аналитики пессимистично оценили итоги выборов на юге России

09 сентября 2024, 12:26

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Выборы в регионах юга России были безальтернативными и сопровождались нарушениями при голосовании, а оппозиция почти нигде не смогла добиться заметных результатов, так как ярких политиков в регионах нет, констатировали аналитики.

Как сообщал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. В Чечне и Кабардино-Балкарии голосование прошло в один день - 8 сентября. По итогам подсчета большей части протоколов действующие губернаторы сохранили лидерство на выборах в Астраханской и Волгоградской областях, в Калмыкии и Ставропольском крае.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры.

"Если оценивать итоги выборов, то можно сказать просто – получили ровно то, за что боролись", – констатировал в своем телеграм-канале политобозреватель, редактор "ФедералПресс" по регионам ЮФО, СКФО и новым регионам России Андрей Гусий.

"Губернаторские кампании хоть и шли безальтернативно в части первого места, но партиям нужно было бороться за вторые или третьи места... К слову, тут "Новые люди" много где обошли ЛДПР, что интересно", - добавил он.

Региональные кампании показали, что в межвыборный сезон далеко не все партии ведут работу по некоторым регионам с электоратом, наращивают его, при этом в регионах дефицит ярких лидеров, считает политолог.

Не нашлось ярких лидеров или новых идей, подходов

"Муниципальные кампании строились, строятся и будут строиться по принципу личных встреч с избирателем. Хождение по дворам и от двери к двери – основа, которая из затрат требует только времени. Пренебрегать личным общением, пытаться попасть к избирателю через точечные чаты приводит к тому, что какая-то масса сторонников есть, но они – не с той пропиской. Муниципальные кампании, наверное, самые бюджетные и самые непредсказуемые. Многие пишут, что кампания строилась так, чтобы не было противоборства на фоне происходящего. Как по мне, в регионах не нашлось ярких лидеров или новых идей, подходов, и выборы строились по принципу: кто во что горазд. Результат – ровно тот, на который наработали", - указал политолог.

В ходе текущих выборов на юге России от наблюдателей и членов партий поступали жалобы о нарушениях. В частности, 7 сентября КПРФ пожаловалась на необоснованное удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске. Избиратели со Ставрополья и Кубани заявили о принуждении к голосованию. Наблюдатели из Абинского и Северского районов Кубани, а также из Геленджика пожаловались на вбросы бюллетеней в урны.

На фильтровку кандидатов, которые могли составить конкуренцию главам районов, обратил внимание активист, бывший депутат горсовета Ейска Александр Коровайный. Так, в крупном поселке городского типа одного из районов Кубани, указал он, на пост главы муниципального образования три оппозиционные партии - КПРФ, "Новые люди" и Справедливая Россия" никого не выдвинули.

"Нынешний, представляющий "Единую Россию", настолько непопулярен у народа, что страшно боится проиграть. От КПРФ, "Новых людей" и "эсеров" нет никого. Возможно, попросили не выдвигать. В Краснодарском крае так часто делают. От ЛДПР выдвинули вахтёра из школы искусств, и ещё одного соперника глава выбрал себе сам - это водитель администрации, судимый [...]. Похоже, глава [...] решил подобрать себе такого соперника, чтобы у людей не поднялась рука за него голосовать", - иронично написал активист.

Люди разуверились в депутатах, высказал мнение депутат совета Ейского района Александр Батуринец. "В открытости и честности самого выборного процесса... О том, кто будет депутатом, было понятно еще до выборов. По сути, это были выборы без… выбора", - написал он.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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