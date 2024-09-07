Избиратели сообщили о принуждении к голосованию на Ставрополье и Кубани

07 сентября 2024, 14:52

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Жители Ставрополья и Кубани столкнулись с принуждением к голосованию на выборах, сообщили избиратели. Из Северского района Кубани на "Карту нарушений на выборах" также поступили сообщения о давлении на наблюдателя и нарушениях при надомном голосовании.

Как писал "Кавказский узел", с 1 по 25 августа на сайт "Карта нарушений на выборах" поступило пять сообщений из Краснодарского края и четыре сообщения из Ставропольского края о нарушениях, допущенных в ходе агитационной кампании. Все они касались злоупотреблений административным ресурсом для агитации за того или иного кандидата.

С 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. На выборах губернатора Ставропольского края в первый день голосования проголосовали около 14% избирателей, сообщил председатель краевого избиркома.

К 14.40 мск 7 сентября на сайт "Карта нарушений на выборах" поступило пять сообщений о нарушениях на выборах в Ставропольском крае, последнее из них датировано 5 сентября.

В заявлении от имени избирателя указано, что студентов одного из колледжей в Ставрополе принуждают голосовать на выборах губернатора. Сообщение отнесено к категории "Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей".

Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Из Краснодарского края к 14.40 мск поступило 14 сообщений, из них два датированы 6 сентября, когда началось голосование на местных выборах, и пять – 7 сентября, вторым днем голосования.

В частности, 6 и 7 сентября наблюдатель и избиратель на участках 120 и 125 в Абинске сообщили о принуждении людей к голосованию. В еще одном сообщении от имени избирателя, опубликованном сегодня, указано, что "поступает информация об административном принуждении к голосованию на выборах в городской совет Ейска в различных учреждениях города Ейска".

На участке № 4119 в Северском районе наблюдателя от кандидата от КПРФ "выгнали с избирательного участка" после его регистрации на участке, говорится в сообщении, датированном 7 сентября. На это решение подана жалоба, отмечается в сообщении от имени доверенного лица.

В том же районе на УИК № 4128 наблюдатель сообщил сегодня о нарушении при голосовании на дому. "Во время выездного голосования выяснилось, что некоторые избиратели не подавали в комиссию УИК 4128 заявление о голосовании на дому. Их включили в список выездного голосования без их ведома", - утверждается в публикации.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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