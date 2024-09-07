Избиркомы регионов юга России отчитались о явке в первый день голосования

07 сентября 2024, 09:02

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По итогам первого дня голосования на выборах глав регионов и выборах депутатов, в Астраханской области явка избирателей составила 21,52%, в Волгоградской области 31,08%, в Ростовской области 21,82%, в Калмыкии более 27%, а в Ставропольском крае 14%, указано в сообщениях региональных избиркомов.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников.

По данным избирательной комиссии Астраханской области, в первый день голосования на выборах губернатора региона явка избирателей составила 21,52%. Об этом комиссия сообщила 6 сентября в своем телеграм-канале.

Избирком Волгоградской области сегодня в своем телеграм-канале рапортовал, что по итогам первого дня голосования явка избирателей на выборах губернатора области и выборах депутатов облдумы составила 31,08%.

В Ростовской области явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 21,82%, сообщил избирком региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В Калмыкии на 20.00 мск 6 августа явка составила более 27%, отчитался избирком республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

На выборах губернатора Ставропольского края проголосовало около 14% избирателей, сообщил председатель краевого избиркома Сергей Тарасов, слова которого 6 сентября приведены на странице комиссии в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики заявили, что федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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