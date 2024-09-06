Избирательные участки открылись в регионах юга России

06 сентября 2024, 08:30

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В регионах СКФО и ЮФО началось голосование на выборах, в том числе губернаторов Астраханской и Волгоградской областей, Калмыкии и Ставрополья. В Чечне в этой избирательной кампании впервые будет применено дистанционное электронное голосование, сообщил избирком.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. Федеральный центр сейчас не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России".

Сегодня в российских регионах началось голосование на выборах различного уровня. В частности, в четырех регионах юга России (Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и Ставропольском крае) с 6 по 8 сентября проходят прямые выборы глав регионов. Во всех четырех регионах в этих выборах участвуют действующие губернаторы, пишет сегодня "Интерфакс".

Всего в 83 регионах России за три дня планируется провести около 4000 избирательных кампаний. В 25 регионах пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), при этом на Алтае, в Костромской и Смоленской областях, в Коми, Марий Эл и Чечне его организуют впервые, сообщает сегодня "Коммерсант".

В Чечне 2062 избирателя подали заявления на портале «Госуслуги» для участия в ДЭГ, сообщил вечером 5 сентября в своем телеграм-канале избирком республики. "Дистанционное электронное голосование применяется в республике впервые, и первыми, кто получил возможность сделать свой выбор с помощью этого современного способа голосования, являются избиратели Ойсхарского городского поселения", - говорится в публикации.

Жители Ойсхара Гудермесского района 8 сентября будут выбирать депутатов Совета депутатов городского поселения, отмечается в сообщении. "Свои голоса они смогут отдать 8 сентября 2024 года с 8:00 до 20:00 на специальном защищенном портале дистанционного электронного голосования", - сообщил избирком.

Голосование на выборах губернатора Ставропольского края впервые будет проходить три дня подряд: 6, 7 и 8 сентября, сообщил сегодян краевой избирком. "В 8.00 открылись все 1292 избирательных участка. Они будут работать с 8.00 до 20.00", - говорится в публикации.

Об открытии избирательных участков сегодня отчитались в своих телеграм-каналах также избирательные комиссии Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, а также Калмыкии.

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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