Наблюдатели сообщили о нарушениях в ходе агитационной кампании на юге России

25 августа 2024, 04:30

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Не менее восьми сообщений о нарушениях в ходе агитационной кампании в Краснодарском и Ставропольском краях поступило на "Карту нарушений на выборах".

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

На сайт "Карта нарушений на выборах" с 1 августа поступило пять сообщении из Краснодарского края и три сообщения из Ставропольского края о нарушениях, допущенных в ходе агитационной кампании на предстоящих осенних выборах в России. Все они касаются злоупотребления административным ресурсом для агитации за того или иного кандидата.

Все сообщения по Краснодарскому краю поступили из поселка городского типа Ильского, где осенью состоятся выборы главы Ильского городского поселения. В сообщении от 2 августа говорится о давлении с угрозами увольнения с работы на зарегистрированного кандидата на должность главы Ильского городского поселения, выдвинутого КПРФ. Заявителем является сам кандидат.

6 августа автор указывает, что кандидат на должность главы, который является директором Комитета земельных отношений Северского района, при помощи чиновника администрации Ильского городского поселения "организовал встречу с избирателями через лицо и при непосредственном участии в предвыборной агитации лица, которым участие в предвыборной агитации запрещено федеральным законом".

19 августа на "Карту нарушений" поступило три сообщения. В одном из них говорится об угрозах, поступивших от сотрудников администрации руководителям ТОС о запрете проведения встреч избирателей с рядом политических партий. В другом сообщении говорится, что кандидат от "Единой России" использует административный ресурс местной администрации для проведения агитационной работы. В еще одном сообщении также говорится об использовании административного ресурса местной администрации.

В сообщении из Ессентуков от 3 августа указывается, что глава города-курорта по факту агитирует за действующего губернатора Ставрополья Владимира Владимирова. 22 августа в двух сообщениях говорится, что в Ставропольском крае идет "масштабная кампания по агитации кандидата Владимира Владимирова", в том числе посредством пабликов различных организаций, официальных органов и региональных ведомств.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на "Карте нарушений" о возможных нарушениях в ходе голосования публикуются без предварительной проверки и в версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и в правоохранительные органы. "Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщение о факте нарушений.

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