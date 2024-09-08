Наблюдатели заявили о вбросах бюллетеней на Кубани

08 сентября 2024, 10:59

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На избирательном участке в Абинском районе зафиксирована разница в данных по явке избирателей, что может указывать на вброс бюллетеней, а в Северском районе оказывалось давление на избирателей и наблюдателей. В Геленджике на один из избирательных участков была вызвана полиция из-за подготовки вброса бюллетеней, сообщили наблюдатели.

Как информировал "Кавказский узел", к 7 сентября на "Карту нарушений на выборах" поступили сообщения о нарушениях на выборах на Ставрополье и Кубани. Их авторы заявили, что местные жители столкнулись с принуждением к голосованию, что на одного из наблюдателей в Северском районе Кубани было оказано давление.

По словам одного из наблюдателей, в поселке Ахтырский Абинского района Краснодарского края на УИК 0120 разница в явке по подсчетам наблюдателей от кандидата Рубежной Натальи Алексеевны и самого кандидата составила 200 избирателей.

"Заявляю о готовящемся или уже произошедшем вбросе", – сказано в сообщении от наблюдателя, опубликованном сегодня ночью на сайте "Карта нарушений на выборах".

Другой наблюдатель пожаловался, что в поселке Ильинский Северского района председатель избирательной комиссии заставила подписать акт об отсутствии нарушений на избирательном участке, угрожая тем, что больше не будет выдавать копии документов, если наблюдатель не подпишет акт.

В еще одной жалобе от наблюдателя говорится, что в том же поселке Ильинский жители не подавали заявок, но к ним пришли и заставили проголосовать. "Как они оказались в списках – непонятно. По итогу голос того, кто не желал голосовать, оказался в выездной урне", – отметил он.

Также из поселка Ильинский поступило еще одно сообщение от наблюдателя о нарушении. На УИК 41-28 выездные урны для голосования вне помещения не опечатаны должным образом. Акты на урны перед открытием УИК оформлены не были, указал он.

В Геленджике на УИК № 919 наблюдатели, которых ранее пустили, пресекли подготовку вброса и вызвали полицию. Одну из наблюдательниц держали на улице и не менее трех часов не пускали на участок, сообщил наблюдатель.

На УИК 919 в Геленджике не допускают наблюдателя от кандидатки от КПРФ. Основание – нет прописки. Но по закону, если есть активное избирательное право, то наблюдать можно, сказано в другом сообщении от наблюдателя.

"Кавказский узел" обращает внимание, что сообщения на сайте "Карта нарушений на выборах" публикуются без предварительной проверки и изложены согласно версии пользователей. По данным проекта, после первичной премодерации сообщения о нарушениях транслируются на сайте сервиса, а полученная информация передается в избирательные комиссии и правоохранительные органы.

"Кавказский узел" также не проводит предварительной проверки, считает сообщения нуждающимися в подтверждении и не расценивает информацию от пользователей как сообщения о фактах нарушений.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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