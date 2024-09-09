Действующие главы сохранили лидерство на выборах в четырех регионах юга России

09 сентября 2024, 04:29

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По итогам подсчета большей части протоколов лидерами на выборах в Астраханской и Волгоградской областях, Калмыкии и Ставропольском крае остаются действующие главы регионов, следует из данных ЦИК.

Как информировал "Кавказский узел", после обработки 0,69% протоколов на выборах главы Астраханской области лидировал действующий губернатор Игорь Бабушкин, на выборах главы Калмыкии после обработки 3,5% протоколов - также действующий глава Бату Хасиков, а на выборах губернатора Ставропольского края после обработки 10% протоколов - тоже действующий глава Владимир Владимиров.

По данным ЦИК России на 04.20 мск сегодня, 9 сентября почти завершился подсчет голосов на выборах глав трех регионов юга России - Астраханской области, Калмыкии и Ставропольского края. В Волгоградской области обработано более 50% протоколов УИК.

В Астраханской области обработано 87,26% протоколов, лидерство сохраняет действующий глава области Игорь Бабушкин, набравший 77,66% голосов. В Калмыкии обработано 94,30% протоколов, лидерство остается за действующим главой республики Бату Хасиковым, который набрал 81,02% голосов. На Ставрополье обработано 99,15%, лидирует также действующий губернатор Владимир Владимиров, набравший 79,59% голосов.

В Волгоградской области, где обработано более половины протоколов, также лидерство за действующим главой Андреем Бочаровым, он набирает 79,92% голосов.