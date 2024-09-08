Кандидат в депутаты пожаловалась на нарушения при голосовании в Ростове-на-Дону

08 сентября 2024, 08:16

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На одном из избирательных участков Ростова-на-Дону, члены избиркома закрывают листом бумаги от избирателей графу с фамилиями в списке, оставляя открытой лишь колонку, где им нужно поставить подпись. Таким образом, избирателям не видно напротив чьих фамилии они расписываются, пожаловалась кандидат в депутаты Наталья Оськина.

Как информировал "Кавказский узел", 7 сентября в донском отделении КПРФ заявили, что на избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома. В партии отметили, что в связи с этим направлены жалобы. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина. Она призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень.

На одном из избирательных участков в Ростове-на-Дону члены избирательной комиссии не показывают избирателям их данные, когда те ставят подпись напротив своей фамилии в списке. Члены избиркома изготовили трафарет, который закрывает имя и фамилию избирателя, но оставляет открытой колонку, в которой избиратель должен поставить подпись. Таким образом, избирателю неизвестно напротив чьей фамилии он ставит подпись, заявила кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Наталья Оськина.

"То есть, избиратель подходит, даёт свой паспорт по требованию, не по просьбе, а именно по требованию члена комиссии, сам активно сверяет все данные, после этого закрывает трафаретом все параметры, поворачивает книгу и показывает строчку, где поставить подпись", – написала она сегодня ночью на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Согласно статьи 64 пункта № 6 в том случае, когда данные избирателя уже внесены в список, избиратель обязан удостовериться в правильности внесения своих паспортных данных, прописки, фамилии, имя и отчества, а члены комиссии не дают ему это сделать, отметила Оськина.

Напомним, ранее в КПРФ пожаловались, что суд в Батайске, где проходят выборы депутатов гордумы, удовлетворил требование избиркома удалить с участка наблюдателя от партии за то, что она производила фото- и видеосъемку. Наблюдатель снимала нарушения, пользоваться камерой ей разрешено законом, заявили в КПРФ. Также ранее жители Ставрополья и Кубани отметили, что столкнулись с принуждением к голосованию на выборах.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на Юге России". Материалы о ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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