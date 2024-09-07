На избирательном участке. Фото: admkrai.krasnodar.ru

07 сентября 2024, 11:54

КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Батайске, где проходят выборы депутатов гордумы, удовлетворил требование избиркома удалить с участка наблюдателя от КПРФ за то, что она производила фото- и видеосъемку. Наблюдатель снимала нарушения, пользоваться камерой ей разрешено законом, заявили в партии.

Как информировал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России проходят выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. В Ростовской области явка на дополнительных выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 21,82%, сообщил 6 сентября избирком региона.

Федеральный центр не заинтересован в смене губернаторов в регионах юга России, предпочитая уже проверенные кадры, заявили 1 сентября опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

6 сентября в Батайске во время выборов депутатов гордумы, решением суда была удалена из помещения для голосования наблюдатель участковой избирательной комиссии (УИК) № 250 от кандидата КПРФ Владимира Лачугина, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Ростовское областное отделение КПРФ.

Спор между наблюдателем и комиссией возник из-за видеофиксации наблюдателем нарушения избирательного законодательства, которое выразилось в препятствии кандидату Лачугину обозреть правильность внесения сведений об избирателях в список избирателей со стороны комиссии, сказано в сообщении.

Реготделение партии напомнило, что согласно пункту 9 статьи 30 ФЗ - 67 наблюдатель имеет право делать фото и снимать видео в помещении для голосования, уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой комиссии.

"Составив исковое заявление, не проводя заседания, не проводя голосования, не подготовив документы должным образом, комиссия отправилась в суд. По мнению председателя ТИК, наблюдатель нарушила "законодательство о выборах", не указав при этом какой именно пункт закона был нарушен", – сказано в сообщении.

Речь идет о наблюдательнице от КПРФ Дарье Гришиной. Когда она снимала видео, то находившаяся на участке полицейская закрыла камеру собой. При этом одна из членов избирательной комиссии сама снимала Гришину, заявив, что фиксирует нарушение. Далее комиссия обратилась в суд, потребовав удалить Гришину с избирательного участка за съемку, отметило сегодня в своем телеграм-канале издание "7х7 – Горизонтальная Россия".

Материалы о подготовке и ходе выборов публикуются на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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Примечание:

"Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Силовики провели обыски у ростовского активиста", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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