Голосование в Ростовской области. Скриншот фото из Telegram-канала Избиркома Ростовской области от 07.09.24, https://t.me/ikro61/1207

07 сентября 2024, 21:40

Коммунисты пожаловались на нарушения на выборах в Таганроге

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На избирательных участках Таганрога наблюдатели зафиксировали массовые случаи фотосъемки избирателями, несмотря на запрет Центризбиркома, в связи с этим направлены жалобы, сообщила КПРФ. Подобные действия нарушают законы, заявила кандидат в депутаты Госдумы от партии Наталья Оськина и призвала бюджетников отказываться снимать заполненный бюллетень.

Как писал "Кавказский узел", в Таганроге зарегистрировано 90 кандидатов, в том числе 25 - от "Единой России", 13 - от "Справедливой России", 20 - от КПРФ, 17 - от "Коммунистов России", трое - от "Новых людей", 10 - от ЛДПР и два самовыдвиженца. Два человека получили отказ в регистрации и один утратил статус кандидата, указано в сообщении на сайте избирательной комиссии. Как минимум два кандидата из Таганрога подавали в суды на своих соперников по округу, в результате один из кандидатов отстранен, второму разрешено участвовать в выборах.

6-8 сентября проходят выборы депутатов городских дум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России".

Кандидаты и наблюдатели от КПРФ сообщили о нарушениях на избирательных участках в Таганроге, где проводятся выборы в местные органы власти. "6 сентября на  избирательных  участках  №№ 2176, 2178, 2179 в период  голосования наблюдалась следующая  картина – избирателями  осуществлялась фото-  и  видеосъемка процесса голосования, люди фотографировались, снимали бюллетени для голосования, ящики для голосования и других лиц, находящихся в помещении для голосования", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале Ростовского областного отделения КПРФ.

Председатели данных участковых избирательных комиссий на нарушения не реагировали, мер по соблюдению порядка и тайны голосования не предпринимали.

"По данному факту были отправлены жалобы в ТИК города Таганрога и ЦИК", - указано в сообщении.

Центризбирком России ранее сообщал, что "в регионах с усиленным режимом охраны общественного порядка и общественной безопасности (средний уровень реагирования) рекомендуется принять особый порядок доступа к трансляции видеонаблюдения", к таким регионам, в частности, относятся Ростовская область и Краснодарский край. Доступ к видео с участков могут получить лишь Центризбирком, региональные избиркомы и участники избирательного процесса в центрах общественного наблюдения. "Введены особые правила фото- и видеосъемки на избирательных участках в ходе голосования - ее могут проводить только аккредитованные представители СМИ", - говорится в сообщении в Telegram-канале Центризбиркома от 2 сентября.

 Кандидат в депутаты Госдумы  от КПРФ Наталья Оськина опубликовала в своем Telegram-канале  сообщение о принуждении к голосованию. "Абсолютно всех муниципалов (школы, садики, собесы) обязали голосовать завтра за <конкретного кандидата> с фотоподтверждением", - пишет автор сообщения. Она предложила в ответ на требования сделать фото бюллетеня "напоминать о рекомендации оперативного штаба и постановлении избиркома Ростовской области о том, что в целях безопасности избирателей фотографирование и видеосъёмка на УИК запрещена", и также об уголовной ответственности за вмешательство в выборы.

Избирком Ростовской области 4 сентября в своем Telegram- канале  сообщал, что "в ходе голосования 6-8 сентября в здании и перед зданием, в котором располагается помещение для голосования, а также при установлении итогов голосования, фото- и видеосъемка осуществляется только аккредитованными представителями средств массовой информации".

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Примечание:

"КПРФ пожаловалась на удаление своего наблюдателя с избирательного участка в Батайске", "Кандидаты в депутаты Госдумы от Ростовской области сочли беспрецедентным использование админресурса", "Председатель избиркома в Ростовской области оштрафована за фальсификацию на выборах".

Автор: "Кавказский узел"

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