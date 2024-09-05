Попытки кандидатов оспорить снятие с выборов в Ростовской области оказались безуспешными

05 сентября 2024, 23:59

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Как минимум два кандидата в депутаты гордуму Азова и гордуму Таганрога пытались оспорить недопуск к выборам в судах, но их иски оставлены без удовлетворения. Итоговый расклад по муниципальным выборам в этих городах и Батайске политолог назвал предсказуемым.

6-8 сентября пройдут выборы депутатов городских дум в Азове, Батайске и Таганроге и дополнительные выборы депутатов 10 местных представительных органов, говорится в справке "Кавказского узла" "Осенние выборы-2024 на юге России".

В Батайске к выборам допущены 106 кандидатов, в том числе 23 от "Единой России", пять от ЛДПР, 24 от "Справедливой России - Патриоты - За правду", 23 от КПРФ, 16 от "Коммунистов России", семь от "Новых людей" и восемь самовыдвиженцев.

Двенадцати кандидатам отказано в регистрации.

Регистрация одного кандидата, представителя "Единой России" Игоря Любченко, была аннулирована по его просьбе, сообщила ТИК Батайска.

Для участия в выборах городской думы Азова допущены 95 кандидатов - 13 "справедливороссов", девять - от партии "Новые люди", по 22 кандидата от "Единой России" и КПРФ, пять от ЛДПР, девять от "Коммунистов России" и 15 самовыдвиженцев, следует из данных на сайте ТИК.

По данным издания ruffnews, в Азове отказали как минимум четверым кандидатам в депутаты: трем самовыдвиженцам из–за недействительных подписей и одному представителю партии "Новые люди" из–за скрытой судимости.

Самовыдвиженец Сергей Прищепа обжаловал отказ в Азовском городском суде, однако суд утвердил решение избиркома, эту же позицию поддержал и Ростовский областной суд, следует из сообщения от 2 сентября на сайте Азовского горсуда.

В Таганроге зарегистрировано 90 кандидатов, в том числе 25 от "Единой России", 13 от "Справедливой России", 20 от КПРФ, 17 от "Коммунистов России", трое от "Новых людей", 10 от ЛДПР и два самовыдвиженца. Два человека получили отказ в регистрации и один утратил статус кандидата, указано в сообщении на сайте избирательной комиссии.

Как минимум два кандидата из Таганрога подавали в суды на своих соперников по округу, в результате один из кандидатов отстранен, второму разрешено участвовать в выборах.

На один из случаев в Таганроге обратил внимание ростовский политолог Дмитрий Абросимов. "Было снятие кандидата, лидера партии "Справедливая Россия", которая была обвинена, что в агитматериалах незаконно использовали авторское право, рассказал он.

Таганрогский городской суд по иску представителей ЛДПР, которые обвинили Ларису Овсиенко от "Справедливой России" в неправомерном использовании авторского права, логотипа губернаторской программы "Сделаем вместе", отстранил действующего депутата гордумы от участия в выборах, говорится на сайте "Справедливой России". 4 сентября стало известно, что Ростовский областной суд утвердил это решение, об этом Овсиенко сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Кандидат от ЛДПР подавал в суд, требуя отстранить от выборов и кандидата от "Единой России" Алексея Полубоярова за подкуп и угрозы избирателям.

Как указано в решении Ростовского областного суда, в иске утверждалось, что на встрече с избирателями кандидат "Единой России" обещал сделать избирателям подарки к началу учебного года, а также из личных средств оплатить половину стоимости асфальтирования площадки и установки лавочки во дворе многоквартирного дома. В случае проигрыша кандидат обещал внести дом в некий "черный список", а также уничижительно отзывался о соперниках. В суды была представлена видеозапись встречи действующего депутата с жителями, но Таганрогский городской и Ростовский областной суды не увидели в словах Полуборярова нарушений.

Дмитрий Абросимов предполагает, что количество мест в местных собраниях от той или иной партии во многом предопределено. В Батайске пройдут кандидаты от "Единой России", "Справедливой России", КПРФ. Четыре партии будут представлены в Азове, три - в Таганроге, полагает он.