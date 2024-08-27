Аналитики сочли безальтернативными предстоящие выборы в гордуму Владикавказа

27 августа 2024, 14:08

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В инфополе Северной Осетии в последнее время активно муссируется Владикавказ, поскольку его жители регулярно поднимают те или иные проблемы. Однако эта активность не пересекается с предстоящими выборами в гордуму. Кандидаты не ведут агитацию, власти не сумели привлечь внимание избирателей к выборам. Поэтому главную роль на них сыграет админресурс, считают опрошенные "Кавказским узлом" североосетинские аналитики.

Избирательная комиссия Северной Осетии зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты Собрания представителей города Владикавказ восьмого созыва представителей шести региональных отделений политических партий: от ЛДПР, от партии "Родина", от "Единой России", от партии "Справедливая Россия – За Правду" и от партии "Новые Люди". Кандидат от партии "Новые Люди" позже снялся. Выборы пройдут 7-8 сентября, сообщил Избирком республики в своем телеграм-канале.

Общественно-политический ландшафт в Северной Осетиии изменился по сравнению с прошлыми выборами, отметил журналист Руслан Тотров .

"Главная особенность в том, что вернулись к недоброму прошлому. Если последние выборы в собрание представителей Владикавказа проходили по мажоритарному и по пропорциональному принципу, было 16 кандидатов по спискам партий и 16 одномандатников, то теперь только списочники, исключительно пропорциональная система выборов. Таким образом, "Единая Россия", что называется, дополнительную "соломку подстелила" себе", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Говоря о соперниках "Единой России", допущенных к выборам, журналист указал, что они не являются оппонентами партии. "Это не оппозиция. Это те же функционеры, только вид под другим углом. Нелепо рассчитывать на то, что кто-то из них будет оппнировать "Единой России" хотя бы просто потому, что все кандидаты поддерживают СВО и по всем ключевым жизненно важным вопросам, связанным с положением Северной Осетии в составе России, они поют в унисон", считает Тотров.

Админресурс на предстоящих выборах будет применяться достаточно широко, полагает аналитик. "Практика разнарядки и "правильного" голосования никуда не денется. Когда ЕР проводила предвыборный съезд, определяя кандидатов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что надо получить максимальное число представителей в собрании Владикавказа, а "выборы должны быть прозрачными". Но как получит "Единая Россия" это большинство – секрет", – отметил Тотров.

По его мнению, некоторые избиратели будут голосовать за кандидата от "Единой Росси", поскольку запуганы. "Люди, приходящие голосовать, настолько запуганы происходящим в стране в последние годы, они, даже понимая, что содержимое бюллетеня не проверят, но проголосуют за ЕР по принципу "кабы чего не вышло", – считает журналист.

Он напомнил, что голосование будет идти несколько дней. "При этом выборы, лишенные какого-либо контроля, создают плодородную почву для того, чтобы отобразить в итоговых протоколах совершенно любой результат, выгодный партии власти", – сказал Тотров.

Специальная военная операции (СВО) на Украине позволяет "Единой России" "ловить рыбку в мутной воде действительности", заявил аналитик. "Если посмотрите на предвыборные списки, то новый феномен – это присутствие "ветеранов СВО" в них. Несколько лет назад такого конечно не было. Видимо потому что президент РФ нарёк их "новой элитой", в республике взяли "под козырёк" и стали включать в списки военных, участвовавших в СВО. Это становится своеобразным "социальным лифтом", – подытожил Тотров

Владикавказ оказался в центре республиканской информационной повестки, поскольку в последнее время жители подняли сразу ряд актуальных проблем, отметил блогер Магас Дедяков.

"Возникла проблема с Водной станцией. Это привлекло внимание и жителей. А также проблема распределения земли. Например, на днях был скандал, что Академия борьбы Хадарцева занимает городские территории сверх выделенной ей. Это можно интерпретировать как некую внутреннюю борьбу, которая привлекает внимание к тому, что творится в мэрии", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Но повышенное внимание к городским проблемам не означает повышенного внимания к выборам, продолжил он. "Люди не будут с охотой идти на выборы. Но тем не менее проблемы требуют своего разрешения", – отметил Дедяков.

Жители Владикавказа холодно относятся к предстоящим выборам, заявила на условиях анонимности одна из журналисток из Северной Осетии "Люди не связывают с гордумой и даже с мэром какие-то надежды на решения своих проблем. Это настолько неинтересно, что даже я как обыватель не замечаю ничего про эти выборы. Не видно и не слышно особо агитационной кампании", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Главный минус – отсутствие одномандатников, продолжила аналитик. "Все по спискам партийным. Будет несколько СВОшников среди кандидатов. А действующий мэр города не появляется две недели на публике. И ходят слухи, что он чуть ли не под домашним арестом", – отметила она.

Она указала на изменения в порядке назначения главы администрации Владикавказа. "Раньше гордума избиралась местными жителями, но фактически ничего не решала. А мэр, который распоряжался бюджетом, назначался главой республики. Теперь же выбирают представителей в гордуму. А затем из числа этих представителей выберут мэра. Но даже такое новшество не заинтриговало людей", – посетовала журналистка.

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