Планы застройки Водной станции вызвали недовольство владикавказцев

16 июля 2024, 14:02

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Чиновники согласовали с инвесторами благоустройство территории Водной станции, однако местные жители выступают против. Работы предполагают вырубку леса, горожане считают, что это нанесет урон экологии. Союз архитекторов Северной Осетии встал на строну жителей, указав, что во Владикавказе не хватает парковых зон, а прокуратура потребовала отменить результаты общественных слушаний.

Жительница Владикавказа Эмма Кокаева 9 июля разместила на сайте Change.org петицию с требованием отменить застройку Водной станции. Она считает, что строительство нанесет вред экологии, и что возведение высотных зданий неизбежно приведет к транспортному коллапсу. На 14.00 мск 16 июля эта петиция набрала 2320 голосов.

Жители Владикавказа выступили против передачи парковых зон в частные руки

На территории Водной станции вырубили деревья, из-за чего не осталось естественной тени, одних тканевых навесов, которые появились тут после реконструкции, мало. Проводить время на Водной станции стало некомфортно, так как есть опасность перегреться на открытом солнце, отметила местная жительница Анжела Аршиева.

"Это всё мелочи по сравнению с тем, что будет, если вырубят весь остальной лес. Это единственная рекреационная зона с озером в городе. У нас в республике был источник Бирагзанг, где люди бесплатно купались. Сейчас это частная территория, где за час нужно заплатить 500 рублей. Боюсь, что нас ждёт то же самое на Водной", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Результатами реконструкции Водной станции также недовольна жительница Владикавказа Илона Калагова.

"У нас отобрали место, куда мы могли прийти в любой день, чтобы ощутить тишину. На водной станции каждый мог найти укромное место, там были деревья, они дарили нам тень, красоту, кислород и прохладу. После реконструкции стало невозможно провести на Водной станции весь день, там больше негде укрыться, мне не нужны новые лавочки под палящим солнцем, мне не нужны белые тряпочки взамен раскидистого дерева, под которым я лично расстилала плед и отдыхала со своим пожилым отцом", – отметила Калагова корреспонденту "Кавказского узла".

Она назвала застройку Водной станции катастрофой для экосистемы города. "Уничтожение лесного массива – это не благо для народа, это катастрофа с какой точки зрения ни посмотри – будь то градостроительство, будь то экосистема, о которой у нас не слышали, не знают, не думают. В нашем городе есть много пустырей, территорий заброшенных заводов, которые уже никто никогда не восстановит, есть просто зоны отчуждения, например, территория закрытого завода "Электоцинк". Почему бы не реконструировать подобные зоны? Вот тут действительно все будут рады", – подчеркнула жительница Владикавказа.

Тереза Караева рассказала, что готовит обращение в городскую администрацию, в котором выступила против застройки Водной станции.

"Я до глубины души возмущена нынешней реконструкцией и вырубкой деревьев на Водной станции, а также планируемой вырубкой и застройкой близлежащей территории лесного сектора к водной станции. Нарушены все правовые нормы. То, что сберегалось нашими предками и приумножалось, сейчас беспощадно идёт под уничтожение. Я категорически против застройки, ведь в недалёком будущем мы можем просто потерять Водную станцию, не будет доступа ни к самой Водной, ни к близлежащей территории, куда наши уважаемые инвесторы положили свой глаз. Её просто передадут в частные руки", – сказала Караева корреспонденту "Кавказского узла".

Власти решили закрыть завод "Электроцинк", чего в течение 10 лет требовали местные жители и экоактивисты, говорится в материале "Кавказского узла" "Как жители Владикавказа "Электроцинк" одолели".

Прокуратура заявила о нарушении закона

Водная станция во Владикавказе – это два искусственных озера с видом на горы. Это место является излюбленным местом отдыха горожан – сюда можно доехать на трамвае и, оставаясь в черте города, отдохнуть на природе. Одно из озёр было предназначено для рыбалки, второе для купания, передал корреспондент "Кавказского узла".

В ноябре 2022 года Водную станцию закрыли на реконструкцию. Работы начались с благоустройства озёр и берегов. Открылась Водная станция 1 июня текущего года.

4 июля администрация Владикавказа на своем сайте сообщила, что состоялись общественные слушания по вопросу застройки Водной станции, и что большинство из них проголосовали "за". Однако 11 июля прокуратура Северной Осетии потребовала отменить результаты общественных слушаний. В своем телеграм-канале ведомство заявило, что они были проведены с нарушением градостроительного законодательства, и что будто бы власти не создали условий для выявления коллективного мнения.

Против застройки Водной станции выступил Союз архитекторов республики. Члены объединения неоднократно доводили до властей свою позицию, отметил член Союза архитекторов Северной Осетии Олег Козырев. Он считает, что часть территории, где расположен лес, нельзя застраивать, но можно благоустроить, "Я вижу это так – Водная, амфитеатр и роща, пусть и благоустроенная роща, но никак не застройка, которая отнимет всё", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Союз архитекторов Северной Осетии пояснил, что выступает против застройки территории перед Водной станцией, поскольку в пределах города мало зелени, что она с каждым годом сокращается, а количество парковок в городе наоборот растет.

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