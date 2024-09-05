Кандидаты в депутаты думы Владикавказа не смогли заинтересовать избирателей

05 сентября 2024, 07:37

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Власти не обеспечили должного информационного освещения выборов депутатов в гордуму, из-за чего избиратели не знают о кандидатах и их программах, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Они отметили, что не ожидают от этих выборов перемен, поскольку, по их мнению, городская дума выполняет номинальную функцию, принимая те или иные решения по указанию главы города.

Как информировал "Кавказский узел", 27 августа североосетинские аналитики заявили, что считают предстоящие выборы в гордуму Владикавказа безальтернативными. Кандидаты не ведут агитацию, власти не сумели привлечь внимание избирателей к выборам. Поэтому главную роль на них сыграет админресурс, считают они.

Выборы в гордуму Владикавказа запланированы на 7-8 сентября. Избирательная комиссия Северной Осетии зарегистрировала в качестве кандидатов в депутаты представителей шести реготделений партий: от ЛДПР, от партии "Родина", от "Единой России", от партии "Справедливая Россия – За Правду" и от партии "Новые Люди". Кандидат от партии "Новые Люди" позже снялся.

Жительница Владикавказа Зарема пожаловалась, что у нее достаточной информации о кандидатах в депутаты гордумы Владикавказа и о самих выборах, и что ей неизвестно, где ее подчерпнуть.

"Вряд-ли мой голос будет иметь какое-то значение на этих выборах. Поэтому вряд ли пойду. По сути власть (горсобрание) не решает никаких проблем города, пока не получит поручение от главы", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Другая местная жительница Ирина также заявила, что не будет принимать участия в выборах в гордуму. "Есть много проблем в городе – с общественным транспортом, с распределением земель и так далее. Но выборы на это никак не повлияют, просто лица поменяются, так что нет смысла идти на какие-то чужие "встречи друзей", на которые мы ещё должны тратить своё время в воскресенье. Кандидатов знать не знаю", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

32-летний владикавказец Алан, который работает программистом, заявил, что не доверяет электоральному процессу. "Скорее всего не пойду. Доверия к выборам, как и к действующей власти у меня нет. Из кандидатов не знаю никого. Мне кажется, что выборы в Осетии проходят по принципу "проголосуем за того, кто больше даст на асфальтирование двора/улицы", – пояснил он свою позицию корреспонденту "Кавказского узла".

На отсутствие системного подхода у властей Владикавказа в решении даже несущественных проблем указал 45-летний преподаватель Игорь. "На выборы не пойду, потому что ничего не знаю ни о кандидатах, ни об их программах. На самом деле проблем намного больше, например, размещение контейнерных площадок в центральной части города, где из-за высокой плотности застройки невозможно соблюсти нормы расположения их более 15 метров, в результате АМС приняло решение их просто убрать. В результате мусор стихийно складывается без контейнеров ещё больше усугубляя проблему. Нет системного подхода в решении даже таких проблем. Полагаю, если депутат не имеет своих собственных ресурсов он не в состоянии что-либо изменить", – сказал владикавказец корреспонденту "Кавказского узла".

На скудную информации о кандидатах в гордуму Владикавказа указала также 18-летняя студентка Милана. "Пока не решила идти ли на выборы. Кандидатов почти не знаю, какие-то имена мне знакомы по баннерам, которые развешаны по городу и по социальным сетям. В городе есть проблемы, которые могли бы решить депутаты, например, вывоз мусора, дороги – возле моего дома дорога вся в ямах, набережная местами требует ремонта, застройка Водной [станции], о которой все пишут. Может быть, кто-то из кандидатов смог бы решить эти проблемы", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

Перед депутатами городского собрания Владикавказа стоит множество местных проблем, требующих решения, считает 65-летний пенсионер Борис. "Я на выборы в горсобрание не хожу, какой в этом смысл? Хожу разве что на президентские. И то по привычке", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В качестве актуальных проблем города он назвал бессистемную застройку города, неработающие ливневки и регулярные подтопления улиц во время дождя и проблему с бродячими собаками.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России", а материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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