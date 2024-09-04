04 сентября 2024, 01:21

Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии президент Российской Федерации Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий глава Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

Как писал "Кавказский узел", по мнению аналитиков, федеральный центр не заинтересован сейчас в смене губернаторов в регионах ЮФО и СКФО, где в сентябре пройдут выборы, предпочитая ставить уже проверенные кадры.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщает официальный ТГ-канал парламента республики.

На рассмотрение представлены действующий глава Казбек Коков, срок полномочий которого завершается в октябре. Его кандидатуру выдвинули партии "Единая Россия" и ЛДПР. КПРФ выдвинула кандидатуру министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева. Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула кандидатуру предпринимателя Алексея Войтова. Из этих трех кандидатур парламент КБР уже в новом составе тайным голосованием выберет одного на должность главы республики.

Напомним, что прямые выборы глав регионов были отменены в России в 2004 году. В 2012 году в федеральное законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми прямые выборы глав регионов были восстановлены. А в 2013 году был принят еще один закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому субъекты РФ на свое усмотрение были наделены полномочиями заменять прямые выборы избранием главы региона депутатами местных парламентов. В соответствии с этим законом кандидатов на пост главы региона выдвигают партии, представленные в парламенте. Каждая партия представляет список из трех кандидатов. Президент страны в свою очередь выбирает из предложенного списка трех кандидатов и вносит их на рассмотрение местного парламента, который выбирает одного из них.

Республики Северного Кавказа - Дагестан, Ингушетия, РСО-Алания, КЧР, КБР одна за другой внесли поправки в конституции республик, согласно которым главу региона избирает парламент субъекта. Были также приняты соответствующие законы.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Выборы в Сочи отметились почти полным отсутствием независимых наблюдателей", "Волгоградский политик оштрафован по статье о дискредитации армии", "Политик из Волгоградской области потребовал в суде отменить штраф за дискредитацию армии".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 сентября 2024, 00:22

03 сентября 2024, 23:44

03 сентября 2024, 23:19

03 сентября 2024, 22:48

  • Силовики получили сроки за избиение Тимура Дербичева и получение взятки

    Сотрудник полиции Идрис Фаргиев приговорен к пяти годам колонии по делу об избиении в Магасе Тимура Дербичева. Два других полицейских получили сроки по делу о взятке за отказ от возбуждения уголовного дела против Дербичева по обвинению в хранении наркотиков, в котором его заставляли признаться.

03 сентября 2024, 21:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи