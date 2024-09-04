Путин предложил трех кандидатов на пост главы Кабардино-Балкарии

04 сентября 2024, 01:21

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На рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии президент Российской Федерации Владимир Путин предложил три кандидатуры на пост главы республики. Это действующий глава Казбек Коков, депутат республиканского парламента Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии Ильяс Шаваев.

Как писал "Кавказский узел", по мнению аналитиков, федеральный центр не заинтересован сейчас в смене губернаторов в регионах ЮФО и СКФО, где в сентябре пройдут выборы, предпочитая ставить уже проверенные кадры.

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры на должность главы республики. Об этом сообщает официальный ТГ-канал парламента республики.

На рассмотрение представлены действующий глава Казбек Коков, срок полномочий которого завершается в октябре. Его кандидатуру выдвинули партии "Единая Россия" и ЛДПР. КПРФ выдвинула кандидатуру министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева. Партия "Справедливая Россия – За правду" выдвинула кандидатуру предпринимателя Алексея Войтова. Из этих трех кандидатур парламент КБР уже в новом составе тайным голосованием выберет одного на должность главы республики.

Напомним, что прямые выборы глав регионов были отменены в России в 2004 году. В 2012 году в федеральное законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми прямые выборы глав регионов были восстановлены. А в 2013 году был принят еще один закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", согласно которому субъекты РФ на свое усмотрение были наделены полномочиями заменять прямые выборы избранием главы региона депутатами местных парламентов. В соответствии с этим законом кандидатов на пост главы региона выдвигают партии, представленные в парламенте. Каждая партия представляет список из трех кандидатов. Президент страны в свою очередь выбирает из предложенного списка трех кандидатов и вносит их на рассмотрение местного парламента, который выбирает одного из них.

Республики Северного Кавказа - Дагестан, Ингушетия, РСО-Алания, КЧР, КБР одна за другой внесли поправки в конституции республик, согласно которым главу региона избирает парламент субъекта. Были также приняты соответствующие законы.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Осенние выборы-2024 на юге России". Материалы о подготовке к выборам собраны на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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