"Единая Россия" получила лишь один мандат в гордуме Знаменска

09 сентября 2024, 16:14

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По итогам выборов в гордуму Знаменска "Справедливая Россия - За правду" получила большинство депутатских мандатов, а правящей партии "Единая Россия" досталось лишь одно место.

Как писал "Кавказский узел", с 6 по 8 сентября в России проходили выборы различного уровня, в том числе выборы глав регионов, депутатов заксобраний и муниципальных депутатов и чиновников. В Астраханской области действующий губернатор Игорь Бабушкин победил на выборах главы региона, набрав 78,17% голосов.

Информация об избирательных кампаниях в регионах СКФО и ЮФО собрана "Кавказским узлом" в справке "Осенние выборы-2024 на юге России".

В Знаменске, где проходили выборы депутатов горсовета, "Единая Россия" потерпела "сокрушительное поражение" на фоне победы "Справедливой России", сообщил в своем телеграм-канале депутат думы Астраханской области Олег Шеин. "СР - 7 мандатов, КПРФ - 5, самовыдвиженца - два, ЕР – 1", - написал он.

Эти же данные сообщило в своем телеграм-канале астраханское реготделение партии "Справедливая Россия – За Правду". "По результатам голосования по выборам депутатов городской думы ЗАТО Знаменск, кандидаты от "Справедливой России" получили семь мандатов из пятнадцати. Еще семь мандатов поделили между собой КПРФ и самовыдвиженцы. Одно место в представительном органе досталось Единой России", - говорится в публикации.

На сайтах избиркома Астраханской области и администрации Знаменска в публикациях о результатах выборов приведены лишь имена избранных депутатов, без указания их партийной принадлежности.

Знаменск с 1992 года имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО). Он включен в состав Астраханской области как самостоятельное муниципальное образование. История города связана с работой ракетного полигона, созданного в 1946 году для испытаний ракетной техники, говорится в публикации на сайте муниципалитета.

Материалы о ходе выборов размещены на тематической странице "Кавказского узла" "Выборы-2024: юг России".

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